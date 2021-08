Angoulême 2021 : La 14e édition du Festival du film français ouvre ses portes !

Alors que les dégâts de la crise sanitaire se font toujours pleinement sentir dans le monde du cinéma, Angoulême fête la création francophone avec la 14e édition de son festival annuel, signe d’une rentrée cinématographique malgré tout enthousiasmante.

L’an dernier, c’était Ibrahim, premier long-métrage de Samir Guesmi qui avait remporté toutes les faveurs d’un jury pris dans l’étau des mesures sanitaires et du manque de public en salles mais qui avait bénéficié d’une brève éclaircie. Pour la 14e édition du festival du film francophone d’Angoulême qui s’est ouvert ce mardi 24 août, le jury 2021 présidé par la réalisatrice et actrice Nicole Garcia – qui présente également son film Amants en avant-première – est d’ores et déjà exalté par la programmation et les spectateurs venus en nombre à la projection du film d’ouverture. Pour départager les dix œuvres en compétitions, elle est accompagnée de l’acteur Reda Kateb, l’autrice Marie Ndiaye, l’actrice Noémie Schmidt, le réalisateur et scénariste Antonin Baudry, la costumière et décoratrice Catherine Leterrier, le réalisateur Philippe Van Leeuw, la journaliste Leïla Kaddour et le rappeur Oxmo Puccino.

C’est Eiffel de Martin Bourboulon qui ouvre ainsi le bal accompagné du duo Romain Duris et Emma Mackey (géniale Maeve de Sex Education), remarquable couple à l’écran dans ce film très attendu racontant la création de la mythique tour parisienne. D’autres longs-métrages dont la sortie est depuis longtemps retardée pourront enfin être projetés au chanceux public du festival, tels que le dernier film de Xavier Beauvois Albatros, le fameux Aline de Valérie Lemercier ou encore l’adaptation d’Eugénie Grandet par Marc Dugain qui viendra clôturer cette semaine de cinéphilie.

Concernant les films en compétition, Yann Gozlan et Pierre Niney viendront présenter Boite noire, tandis que Jérémie Elkaïm révèlera Ils sont vivants. Bientôt en salles, La Nuit de rois de Philippe Lacôte, Un histoire d’amour et de désir de Leyla Bouzid et Mon Légionnaire de Rachel Lang seront également présentés. Le Chemin du bonheur de Nicolas Steil, La Vraie Famille de Fabien Georgart, Petite nature de Samuel Theis, Rose d’Aurélie Saada et Une révision de Catherine Therrien complètent la compétition de cette édition 2021.

Cette année, l’équipe du festival menée par Marie-France Brière et Dominique Besnehard a choisi de rendre hommage au cinéma algérien. Une sélection de films seront projetés tout au long de la semaine avec notamment Abou Leila d’Amin Sidi-Boumédiene, Cigare au miel de Kamir Aïnouz, bientôt en salles, ou encore Chronique des années de braise de Mohammed Lakhdar-Hamina, Palme d’or à Cannes en 1975.

Festival du film francophone d’Angoulême du 24 au 29 août 2021. Plus d’informations ici.