Foster the People enflamme le Trianon !

Jeudi 03 Juillet, le mythique Trianon fermait ses portes à 21h précises pour accueillir Mark Foster et ses musiciens, dans une salle pleine comme un œuf, prête à chavirer au son bouillonnant de leur “Paradise State of Mind Tour”.

Le groupe démarre le show sur les nouveaux titres du dernier album, avec “Feed Me” et “Lost in Space”, introductions électro-funk tamisées. Le public, conquis, applaudit chaleureusement, avant que le rythme ne s’accélère avec “Helena Beat” et “Coming of Age”, mêlant claviers vintage et basse dansante. Fidèle à sa promesse, le groupe fait revivre “Nevermind”, repris pour la première fois depuis 2018. La jolie surprise de la soirée : une version dépouillée et intime de “Fire Escape”, dans une ambiance presque acoustique, où Mark Foster s’arrête, à un micro unique, pour murmurer chaque mot. Le final reste gravé : “Sit Next to Me” installe une communion conviviale, et l’inévitable “Pumped Up Kicks” déclenche l’ultime explosion de joie — corps en mouvement, refrains repris en chœur. Ce soir , le Trianon a mué en cocon vibrant : lumière chaude, violente sur les refrains, plus douce durant les interludes. Le public, debout dès les premiers accors, balance bras en l’air, reprenant en chœur les hymnes pop-fun de Foster. Entre chaque titre, les musiciens jouent la carte de la proximité : sourires, regards, clins d’œil, et quelques mots en français la salle répond, conquise.

Au fil de ce concert de 1h40le public a ressenti toute la palette musicale du groupe : oscillant entre tubes festifs et compositions plus sensibles, tous servis par une production impeccable — synthés lumineux, basse ronde, voix de Mark Foster claire, presque éthérée. Le mélange entre énergie dansante et instants de grâce intime montre la cohésion d’un combo maîtrisé, aussi soudé que complice. Chapeau bas messieurs !

Jean Christophe Mary

Titres joués :

Feed Me

Lost in Space

Helena Beat

Coming of Age

Take Me Back

Imagination

Miss You

Pseudologia Fantastica

Glitchzig

Nevermind

(First time since 2018)

Houdini

Call It What You Want

Lamb’s Wool

Don’t Stop (Color on the Walls)

Lotus Eater

Time to Get Closer

A Diamond to Be Born

Rappel :

Fire Escape

(Acoustic)

Sit Next to Me

Pumped