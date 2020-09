Spectacles : les plus belles reprises de l’automne

La Covid a eu comme conséquence une impossibilité de créer. La saison est donc marquée par des reprises, bonheur dans le malheur, voici une belle chance de voir et revoir ces pièces majeures.

Le Festival d’Automne consacre un focus à notre collectif préféré, l’Encyclopédie de la parole. Voici plus de dix ans que l’on suit Joris Lacoste et Emmanuelle Lafon dans toutes leurs expérimentations autour de la parole. « L’Encyclopédie de la Parole » est donc un collectif de performeurs qui depuis 2007 « cherchent à appréhender transversalement la diversité des formes orales». Dix ans qu’il ne cesse de faire sonner les mots, que ce soit avec Parlement, solo en anadiplose, Le vrai spectacle, une séance d’hypnose, Blabla pour les enfants, la Suite n°1 ou Suite n°2 et la Suite n°3 où l’encyclopédie poussait la musicalité des langues à son paroxysme. Alors tout n’est pas repris cet automne, mais quelques pièces majeures le sont : Parlement du 8 au 14 octobre au Théâtre de la Bastille, Suite n°1 au T2G du 2 au 4 octobre.

Autre portrait du Festival d’Automne, celui consacré au plus intello des chorégraphes, Boris Charmatz. Et pour le coup, c’est bien tout nu que vous pourrez le voir dans Sans titre présenté en collab’ avec le Festival l’Echelle Humaine à Lafayette Anticipations. Les 21 et 22 septembre, dans la mise en scène de Tino Sehgal.

On retrouve Charmatz chorégraphe dans 10 000 gestes, à Chaillot du 26 au 27 novembre, une réflexion post-danse tonitruante qui interpelle terriblement.

A la Villette, Israel Galván retrouve la famille Romanès pour le tendre, félin et dément ( oui ça peut aller ensemble !) Gatomaquia du 15 au 27 septembre 2020. A la Villette toujours, l’immense Anne Teresa de Keersmaeker qui reprend le lumineux Drumming live du 26 au 29 novembre

Du théâtre pour continuer avec le souffle si intense de Sopro de Tiago Rodrigues, au Festival d’Automne, et les 7 et 8 octobre au Théâtre 71 pour commencer. Mais aussi By Heart,toujours de Tiago Rodriguès, qui revient au Théâtre de la Bastille du 1er au 19 décembre.

On termine cette sélection avec un tour de magie! Le duo composé du mentaliste Kurt Demey et du danseur Christian Ubl reprend son Garden of chance , coup de cœur total du Festival d’Avignon 2019. A partir de 7 ans, au Théâtre de la Ville du 25 au 28 novembre.

Visuel : 10000 gestes, chorégraphie Boris Charmatz photo : Tristram Kenton © MIF, 2017