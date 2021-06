Agenda cinéma du 9 juin

Trois semaines après la réouverture des salles noires, encore pleins de belles nouveautés à découvrir ! Avec les chaleurs de la semaine, quoi de mieux que quelques heures d’évasion dans un lieu frais ? Alors rendez-vous au ciné !

Conjuring 3 : sous l’emprise du diable

Très attendu, Conjuring 3 est enfin à l’affiche ! Troisième opus du célèbre film d’épouvante-horreur réalisé par Michael Chaves et met en scène Patrick Wilson, Vera Farmiga et Ruairi O’Connor.

Les Warren, un couple d’enquêteurs paranormaux vont devoir faire face à une nouvelle affaire des plus terrifiantes et des plus spectaculaires. Le film retrace une affaire terrifiante de meurtre et de présence maléfique mystérieuse qui a même ébranlé les enquêteurs paranormaux Ed et Lorraine Warren. Dans cette affaire issue de leurs dossiers secrets – l’une des plus spectaculaires – , Ed et Lorrain commencent par se battre pour protéger l’âme d’un petit garçon, puis basculent dans un monde radicalement inconnu. Ce sera la première fois dans l’histoire des États-Unis qu’un homme soupçonné de meurtre plaide la possession démoniaque comme ligne de défense.

Le Discours

Le film fait partie de la Sélection Officielle Cannes 2020 et de la Sélection Officielle de l’Alpe d’Huez 2021. Cette comédie réalisée par Laurent Tirard (Dix pour Cent, Le Retour du Héros) met en scène Benjamin Lavernhe, Sara Giraudeau et Kyan Khojandi.

Adrien est coincé. Coincé à un dîner de famille où papa ressort la même anecdote que d’habitude, maman ressert le sempiternel gigot et Sophie, sa soeur, écoute son futur mari comme s’il était Einstein. Alors il attend. Il attend que Sonia réponde à son sms, et mette fin à la « pause » qu’elle lui fait subir depuis un mois. Mais elle ne répond pas. Et pour couronner le tout, voilà que Ludo, son futur beau-frère, lui demande de faire un discours au mariage… Oh putain, il ne l’avait pas vu venir, celle-là ! L’angoisse d’Adrien vire à la panique. Mais si ce discours était finalement la meilleure chose qui puisse lui arriver ?

Le Père de Nafi

Premier long-métrage de Mamadou Dia, ce film a remporté au Festival de Locarno le Léopard d’or de la section « Cinéastes du Présent » et le Prix de la Meilleure première œuvre. Le réalisateur a été journaliste pendant dix ans et s’est inspiré de scènes vécues en Afrique.

Dans une petite ville du Sénégal, deux frères s’opposent à propos du mariage de leurs enfants. Deux visions du monde s’affrontent, l’une modérée, l’autre radicale. Les jeunes Nafi et Tokara rêvent, eux, de partir étudier à Dakar, la capitale, et de vivre avec leur époque. A la manière d’une tragédie, et alors que s’impose la menace extrémiste, les amoureux doivent trouver un chemin pour s’émanciper des conflits des adultes.

L’Oubli que nous serons

Ce biopic est mélange de drame et d’histoire réalisé par Fernando Trueba (La Reine d’Espagne, Chico et Rita). Le film met en scène Javier Cámara, Nicolas Reyes et Juan Pablo Urrego.

Colombie, années 1980. Le docteur Hector Abad Gomez lutte pour sortir les habitants de Medellin de la misère. Malgré les menaces qui pèsent sur lui, il refuse d’être réduit au silence. Le destin de ce médecin engagé et père de famille dévoué se dessine à travers le regard doux et admiratif de son fils. Adapté de faits réels, L’oubli que nous serons est à la fois le portrait d’un homme exceptionnel, une chronique familiale et l’histoire d’un pays souvent marqué par la violence.

Nomadland

Ce film dramatique a déjà remporté le BAFTA Award du meilleur film et la réalisatrice Chloé Zhao est repartie avec le prix de meilleure réalisatrice.

Après l’effondrement économique de la cité ouvrière du Nevada où elle vivait, Fern décide de prendre la route à bord de son van aménagé et d’adopter une vie de nomade des temps modernes, en rupture avec les standards de la société actuelle. De vrais nomades incarnent les camarades et mentors de Fern et l’accompagnent dans sa découverte des vastes étendues de l’Ouest américain.

Visuel : affiche du film Le Père de Nafi.