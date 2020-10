« Dix pour Cent » : clap de fin pour la série à succès de France 2

C’est ce mercredi, le 21 octobre, que la série Dix pour Cent signera son retour sur France 2. Comme pour chaque saison, deux épisodes inédits seront au rendez-vous chaque mercredi, pour ce qui sera la dernière saison de cette série devenue culte.

Il y a des séries que nous nous faisons toujours un plaisir de retrouver. Mesdames et messieurs, il est enfin l’heure pour vous, millions de téléspectateurs fidèles à Dix pour Cent, de retrouver Mathias, Andréa, Camille et les autres.

Comme pour chaque saison, vous allez retrouver la vie de l’agence ASK mais aussi des célébrités du monde du cinéma et de la télévision, jouant leur propre rôle à l’écran.

Ainsi, dès mercredi, vous aurez rendez-vous avec l’autodérision de Sandrine Kiberlain, le panache de José Garcia, l’humour pince sans rire de Mimie Mathy, l’éclat de Sigourney Weaver, le charisme de Jean Réno, la délicatesse de Charlotte Gainsbourg et plein d’autres surprises…

Pour cette saison 4, vous allez retrouver ce qui a fait le succès de la série : beaucoup d’humour et des péripéties qui n’en finissent pas pour les personnages principaux de l’agence et leurs talents. Et c’est toujours un grand plaisir de retrouver les uns et les autres.

Quelle tristesse néanmoins, malgré une fin à la hauteur, de savoir que c’est pour la dernière fois. Nous aimerions que cette quatrième saison s’étire dans le temps et ne finisse jamais. Nous aurions presque envie de reprendre depuis la saison 1 comme si on découvrait les personnages de France 2 pour la première fois. Quel bonheur ce serait !

En attendant, pour les impatients, deux épisodes sont déjà disponibles sur le site de France télévisions et l’intégralité de la saison peut être achetée sur Canal VOD.

Alors, deux ans après la saison 3, pourrez-vous patienter jusqu’à mercredi ?

Vos soirées de couvre-feu de mercredi s’annoncent en tout cas plus palpitantes que prévues.

visuel : France Télévisions