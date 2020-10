L’agenda culture de la semaine du 19 octobre 2020

Cette semaine est forcément impactée par le couvre-feu et autres restrictions sanitaires. Mais, cela n’empêche pas l’Art de continuer à survivre à travers festivals et expositions. Croyez-nous, il est loin d’avoir dit son dernier mot!

La semaine de la FIAC (Sans la FIAC)

L’édition 2020 de la FIAC qui devait se dérouler cette semaine a été annulée. Mais, du 19 au 25 octobre, il reste possible d’assister à des événements parallèles maintenus malgré tout, dans les différents musées prenant d’ordinaire part à cette grande foire de l’art contemporain. Ainsi, par exemple, la Nocturne des galeries annuelle reste d’actualité (bien que forcément impactée par le couvre-feu) et permettra aux visiteurs d’explorer les galeries partenaires le jeudi 22 octobre de 16h à 20h. Entre autres, il y sera possible de visiter l’exposition Bustes de Femmes à la galerie Gagosian, qui rassemble 25 artistes autour du thème du portrait féminin. L’occasion aussi, du vendredi 23 au dimanche 25 octobre, de découvrir l’exposition de Maison Contemporain qui a permis à une trentaine d’artistes émergents de prendre possession des trois étages du Bastille Design Center. Réservations fortement conseillées.

Découvrez ici toutes les activités de cette semaine de la FIAC.

Une Semaine d’Art en Avignon

L’édition 2020 du Festival d’Avignon, censée se dérouler en juillet, a été annulée. Mais, pour compenser cette absence, le festival a organisé une semaine exceptionnelle de représentations du 23 au 31 octobre. Sept spectacles y seront présentés dans une dizaine de lieux d’Avignon et ses alentours!

Festival ¡Viva Villa!

Démarrant le 24 octobre et terminant le 10 janvier 2021, ce festival d’art permettra de découvrir les créations des artistes de trois des plus grandes résidences artistiques internationales : la Villa Médicis (en Italie), la Villa Kujoyama (au Japon) et la Casa de Velázquez (En Espagne). Rendez-vous à la collection Lambert en Avignon, pour découvrir cette rencontre entre plusieurs artistes dispersés dans le monde. Le lancement aura lieu dans le cadre de la Semaine d’Art en Avignon. Le week-end inaugural est gratuit, uniquement sur réservation.

Découvrez notre interview de la commissaire du festival, Cécile Debray.

Alain Fleischer, L’Aventure générale au 104 CENTQUATRE.

A partir du 20 octobre et jusqu’au 12 décembre, commence l’exposition sur ce créateur d’illusions. L’univers d’Alain Fleischer est si foisonnant que le parcourir se transforme en véritable aventure sur les pas de celui qui n’a de cesse de capter les mystères des images, en jouant avec leurs spectres, en bricolant des objets-empreintes, à travers la photographie, le cinéma ou encore l’écriture.

Infos et réservations.

Visuels: ©Une Semaine d’art en Avignon, Yan Pei-Ming, Tigres et vautours (détail), 2015, huile sur toile, 250 x 300 cm.

©Affiche de la semaine de la FIAC.