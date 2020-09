La FIAC annonce l’annulation de son édition 2020

FiacAlors que la tendance est à la reprise malgré tout, l’immense foire d’art contemporain qu’est la FIAC annule son édition 2020, prévue au Grand Palais du 22 au 25 octobre.

Art Paris a pu avoir lieu, comme la Paris Design Week, mais pour la FIAC c’est un non. Le service de presse de cet événement majeur explique cette décision ce soir par communiqué.

« Malgré une profonde détermination à mettre en place, cette année encore, le grand rendez-vous de l’art contemporain et moderne qu’est la FIAC, et un travail sans relâche pour surmonter les nombreuses difficultés induites par la crise sanitaire, l’organisation considère qu’elle n’est pas en mesure de proposer un événement à la hauteur des attentes et des ambitions de ses exposants et visiteurs. »

Il est évident que La covid est un frein à ce rendez-vous international. En 2019, 178 galeries d’art moderne et contemporain attendaient les visiteurs sur deux étages sous la nef du Grand Palais, et les galeristes venaient du monde entier.

Pour le moment, aucun report de cette 47e édition n’est annoncé.

Visuel : ®David Hanau et Yaël Hirsch, FIAC 2019