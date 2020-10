Cécile Debray : « ¡Viva Villa! c’est un partenariat exemplaire de ce qu’est la force publique »

Le festival des résidences d’artistes ¡Viva Villa! retrouve la Collection Lambert à Avignon pour sa 5ème édition du 24 octobre 2020 au 10 janvier 2021. Le lancement aura lieu en même temps que la version automnale du Festival d’Avignon, les 24 et 25 octobre. Rencontre avec la commissaire de cette édition, Cécile Debray, également directrice du musée de l’Orangerie.

Tout d’abord, quel est le lien entre le musée de l’Orangerie, que vous dirigez, et ces trois villas, prestigieuses résidences d’artistes ?

Aucun !

(rires) Mais alors quelle est votre fonction en fait dans « ¡Viva Villa! » ?

Je suis commissaire invitée. Je pense que c’était important que ce soit une personnalité à l’extérieur de ces institutions qui puisse faire le lien entre les trois lieux. J’ai une longue expérience de commissaire, donc j’imagine que c’est pour ça qu’on m’a demandé de faire ce travail, que j’assume depuis plusieurs années, pour la Villa Médicis, la Casa de Velázquez et la Villa Kujoyama.

Comment est né « ¡Viva Villa! » ?

Cela a été une demande des directeurs et particulièrement Murielle Mayette-Holtz, la directrice à l’époque de la Villa Médicis. Dans la lettre de mission du ministère de la Culture, lui était demandé de donner à voir, en France, le travail de ses résidences, ou de sa résidence, qui sont des résidences à l’étranger. Ce sont les trois plus prestigieuses résidences artistiques à l’étranger. Évidemment, ce sont à la fois des objets de fascination, parce qu’elles sont lointaines et qu’on ne sait pas trop ce qui s’y passe. Elles sont prestigieuses parce qu’il y a beaucoup d’artistes renommés qui sont passés par ces lieux. Et, en même temps, le phénomène de la résidence artistique est quelque chose qu’il faut à chaque fois défendre, ce sont des lieux qui fonctionnent avec de l’argent public. Donc, c’est important de rappeler aux citoyens à quoi servent ces résidences.

Est-ce que c’est un festival de fin de résidence ou pas ? Je n’ai pas ce sentiment.

Non, ce n’est effectivement pas une exposition de fin de résidence. D’abord, on mêle trois résidences qui appartiennent à trois tutelles différentes : le ministère de la Culture, le ministère des Affaires étrangères et le ministère de l’Enseignement et de la Recherche. Donc, « ¡Viva Villa! » c’est vraiment un partenariat qui est assez exemplaire de ce qu’est la force publique. Et puis, pas de fin de résidence, parce qu’il ne s’agit pas forcément de montrer le travail qui a été réalisé pendant l’année de résidence, mais plutôt de montrer ces artistes dans un dialogue entre chacun d’entre eux, enfin, entre chaque discipline, chaque lieu d’où ils viennent et de proposer comme ça un parcours. Et, c’est là que j’interviens, je dirais, avec mes talents de commissaire, en proposant une vraie exposition, avec un sujet, un parcours, une narration, fait à partir de ces artistes.

C’est un peu un exercice contraint, mais qui m’intéresse, parce que c’est toujours intéressant de travailler dans la contrainte. Je visite les ateliers, donc je fais le tour des résidences, je rencontre les artistes et à partir de cette première rencontre, j’imagine un thème fédérateur qui puisse les relier. Ensuite, je construis comme ça un parcours, à la fois pluridisciplinaire et général.

Et donc cette année le thème c’est « vies minuscules » ?

C’est « les vies minuscules » et en fait, c’est un clin d’œil au titre d’un roman de Pierre Michon, qui est un grand auteur français contemporain, qui permettait selon moi de montrer une sorte de lien entre eux sur l’humanisme. J’ai été assez frappée par l’intérêt de ces artistes, en général, sur les questions du réel, sur la question de l’humain et de sa condition, soit dans le monde, comme une sorte d’élément minuscule, effectivement, ou le quotidien au plus près. Donc, j’ai joué sur des questions de focales, c’est-à-dire quand on regarde le monde du plus loin possible, quand on le regarde à hauteur humaine, c’est-à-dire une vue un peu réaliste, un peu objective et puis quand on le regarde du point de vue intime, au plus près de notre quotidien ou de notre intimité. Et, donc j’ai joué sur ces focales et évidemment j’avais choisi cette thématique avant même l’épisode « épidémique » …

Justement, vous répondez à ma question suivante, celle de cette résonance.

Cela a été tellement étonnant, tellement en résonance avec ce qui s’est passé! Le thème a pris un accent encore plus fort avec la pandémie, parce qu’on a même ajouté une section sur le confinement, parce qu’il y a eu des œuvres de confinement, des journaux intimes qu’il fallait montrer dans ce contexte-là.

Le week-end d’ouverture va se passer pendant la semaine d’Art en Avignon, c’est-à-dire le Festival d’Avignon d’automne, c’est un hasard de calendrier bouleversé ou c’était prévu ? Est-ce que vous êtes en partenariat avec le Festival d’Avignon ?

D’abord, c’est plutôt avec la collection Lambert qu’on est en partenariat, puisqu’on y était déjà l’année dernière. Et, l’année dernière, j’avais choisi le thème « la fin des forêts », sur la question de l’écologie, et là, quand on préparait le festival, effectivement on regardait d’un œil ce qui se passait pour le festival d’Avignon. Et Olivier Py, le directeur du festival d’Avignon, nous a dit que finalement il se rabattait, il faisait son édition sur une semaine d’Art, en revenant vers les sources du festival d’Avignon, qui avait commencé comme cela en 1947 avec un dialogue entre des spectacles et une exposition. Évidemment, le festival d’Avignon était très intéressé à l’idée de nous englober dans la semaine d’Art et réciproquement, parce cela donne une résonance et une audience tout à fait intéressante pour tous les deux.

Et ça a été réalisé ? Ça veut dire qu’à la fois le week-end d’ouverture et l’exposition sont dans le programme de cette semaine d’Art et inversement ?

Oui. On inaugure au même moment, on est dans leur programme. Nous avons toute une programmation de performances qui est annoncée dans le programme de la semaine d’Art, et puis, il y a l’exposition qui sera, je pense, un lieu de rendez-vous important pour la semaine d’Art. Parce que l’exposition est extrêmement foisonnante. Alors, heureusement, elle dure jusqu’en décembre. Et j’espère que les festivaliers de cette semaine d’Art viendront voir l’exposition.

Est-ce que le thème « vies minuscules » va se retrouver aussi dans les spectacles ?

Le thème « vies minuscules » est suffisamment large pour être interprété avec beaucoup de liberté.

Est-ce que c’était sur commande ? Notamment, le spectacle de Benjamin Bertrand qui aura lieu à la collection Lambert avant d’arriver aux Inaccoutumés cet automne à Paris?

L’idée de « vies minuscules » intéresse beaucoup Benjamin Bertrand. D’ailleurs, on en a parlé, il m’a dit qu’il était très à l’aise dans cette grande thématique. Il a ses propres recherches et ses propres obsessions, mais, si on entend le terme « vies minuscules » par humanisme dans sa globalité, évidemment, c’est tout à fait dans l’univers de Benjamin Bertrand. C’est vrai que la programmation en spectacle vivant cette année est plus réduite que les années précédentes, à cause des conditions sanitaires. Donc, on a effectivement cette chorégraphie, ce spectacle de danse dans les espaces de la collection Lambert. Il va y avoir aussi une performeuse que j’aime beaucoup, Anne Le Troter, qui travaille sur le langage, qui viendra faire deux fois une performance, et c’était aussi dans l’exposition. Il va y avoir aussi une performance musicale et dansée de Jonathan Bell, avec Leticia Pérez, qui est aussi une plasticienne, Deliciae, ça va être formidable aussi. Voilà, on a quelques grandes rencontres mais ça a été un peu réduit cette année.

Et, toute dernière question. Vous l’avez dit, l’exposition dure tout l’hiver. Est-ce qu’il y aura d’autres temps de rencontres à l’occasion de l’exposition? Ou, après le week-end d’ouverture, cela redevient une exposition « classique » ? Pour le coup, à l’Orangerie, vous avez une programmation à l’année qui déborde toujours du musée, avec une magnifique programmation en danse.

C’est une exposition où on laisse un peu les clés. Néanmoins, il y a quand même les jeudis de la collection Lambert. C’est un format qui appartient à la collection, où je pense qu’il y a des artistes de « ¡Viva Villa! » qui sont invités. Puis, il y a un cycle de films en boucle dans l’auditorium qui sera visible normalement pendant toute la durée de l’exposition. Il faut quand même imaginer que ce sont des artistes, d’abord qui étaient en résidence à Rome, à Madrid ou à Kyoto, et qui revenant sont dispersés partout, donc c’est beaucoup plus compliqué. On est vraiment une petite équipe pour générer ce festival, on espère que ça vive sa vie. Là, on est très contents que la durée soit plus longue que d’habitude, puisqu’avant c’était un mois. Et on a fait également un catalogue d’exposition.

Le festival des résidences d’artistes ¡Viva Villa! – à la Collection Lambert, Avignon du 24 octobre 2020 au 10 janvier 2021. Informations et réservations ici. Le weekend d’ouverture est gratuit.

