Le Théâtre de la Poudrerie devient Scène conventionnée d’intérêt national « art en territoire » !

Le Théâtre de la Poudrerie, à Sevran (Seine-Saint-Denis) vient d’obtenir le label « scène conventionnée art en territoire ». De quoi s’agit-il ?

Les scènes conventionnées d’intérêt national

Les missions des scènes conventionnées sont fixées par un arrêté de 2017 : ce label vise à « identifier et promouvoir un programme d’actions artistiques et culturelles présentant un intérêt général pour la création artistique et le développement de la participation à la vie culturelle mis en œuvre par des structures et contribuant à l’aménagement et à la diversité artistique et culturelle d’un territoire.1 » L’appellation est fixée pour quatre ans renouvelables et est accompagnée de l’une de ces trois mentions : « Art et création », « Art, enfance, jeunesse » et « Art en territoire ». C’est donc cette dernière qui concerne le Théâtre de la Poudrerie.

La mention « Art en territoire »

La mention « Art en territoire » suppose le développement d' »un volume d’activités artistiques et culturelles allant à la rencontre des populations2« . Ce souci de la population du territoire de rayonnement du théâtre peut se manifester par des projets hors les murs ou en itinérance et, en lien avec la programmation, une action culturelle prenant en compte particulièrement les populations les plus éloignées de l’offre culturelle.

Sevran est en effet une ville pauvre de Seine-Saint-Denis, dont la population était, en 2017, au chômage pour 14,3% (contre 9,4% pour toute la France hors Mayotte3). La même année, près de 35% de la population de Sevran n’avait aucun diplôme. Un théâtre comme celui de la Poudrerie est donc essentiel : il cherche à associer le plus étroitement possible les Sevranais à sa programmation culturelle, par le recours notamment à des « créations participatives », et participe ainsi du décloisonnement culturel.

L’annonce a eu lieu officiellement ce week-end lors des fameuses « Rencontres de la Poudrerie ».

1 : https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000034679298

2 : ibid.

3 : source : INSEE

Visuel : affiche des Rencontres