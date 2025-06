Eurovision, la petite histoire du grand concours : 70 ans d’enjeux et d’émotions décryptés !

À l’occasion du concours 2025 organisé à Bâle, les créateurs du podcast 12 Points publient un ouvrage pop, accessible et richement documenté. Loin des paillettes superficielles, ce livre révèle la puissance géopolitique, culturelle et sociale de l’Eurovision.

Si l’on connaît tous les refrains d’ABBA, les robes spectaculaires de Conchita Wurst ou la victoire historique de Céline Dion en 1988, rares sont ceux qui prennent le temps de s’interroger sur ce que raconte vraiment l’Eurovision. Avec Eurovision, la petite histoire du grand concours, paru chez Hors Collection, l’équipe du podcast 12 Points – Thomas Duseaux, Quentin Mauduit, Agathe Jolivet et Vincent Escure – offre une immersion passionnante dans les coulisses d’un show télé devenu mythe européen. Conçu comme une réponse ludique et érudite à 70 ans d’archives musicales, diplomatiques et esthétiques, ce beau livre déploie ses pages comme autant de chapitres thématiques : musique, géopolitique, linguistique, mode, francophonie, folklore, minorités LGBTQIA+, etc. Une approche claire et bien structurée, qui permet au lecteur néophyte comme au fan absolu de mieux comprendre les mécanismes d’un concours qui ne cesse de se réinventer. Le livre s’articule en douze chapitres, à l’image du fameux « douze points » du vote final.

Chaque section adopte un angle d’analyse singulier. Anisi le chapitre sur la géopolitique revient sur l’adhésion des pays de l’Est après la chute du rideau de fer, les tensions russo-ukrainiennes ou encore les boycotts symboliques. La partie linguistique éclaire l’évolution des règles sur les langues autorisées en compétition, des années 1950 à l’anglais omniprésent d’aujourd’hui. Côté mode et performance, les auteurs décortiquent les looks les plus marquants du concours et leur impact sur la pop culture. Le projecteur est aussi mis sur la représentation LGBTQIA+, thème essentiel dans un concours souvent considéré comme un refuge et un miroir des luttes identitaires quand les autres volets explorent la francophonie, les folklore nationaux, les mutations de la mise en scène, ou encore le rôle de l’Eurovision comme soft power télévisuel.

Chaque chapitre se lit comme un mini-essai, enrichi d’anecdotes savoureuses, d’analyses fines, et de clins d’œil aux prestations marquantes (oui, même l’homme en roue hamster de 2014 a droit à sa mention !). Ce qui rend l’ouvrage particulièrement attrayant, c’est aussi sa riche iconographie. Les photos pleine page alternent entre clichés vintage en noir et blanc et images ultra-colorées des années récentes. On y croise bien sûr ABBA en 1974, les looks extravagants de Måneskin ou encore la ferveur populaire autour de la victoire de Loreen. Ces images ne servent pas de simple décoration : elles participent à l’analyse et viennent renforcer les propos. Elles montrent à quel point l’esthétique Eurovision a évolué… sans jamais perdre son goût du spectaculaire.

Avec Eurovision, la petite histoire du grand concours, les auteurs ne se contentent pas de compiler les moments cultes d’une émission télé. Ils en tirent une lecture fine et contemporaine de l’Europe et de ses contradictions, de ses passions et de ses fractures. L’Eurovision y apparaît comme un formidable miroir de nos sociétés, oscillant entre kitsch assumé, diplomatie feutrée et grande communion populaire. Un livre aussi instructif que festif.

Jean-Christophe Mary

Eurovision, la petite histoire du grand concours

Auteurs : Thomas Duseaux, Quentin Mauduit, Agathe Jolivet, Vincent Escure

Podcast associé : 12 Points (premier podcast francophone sur l’Eurovision)

Éditeur : Hors Collection

Date de parution : 17 octobre 2024

Format : Grand format illustré (27 × 21 cm environ)

Nombre de pages : 224 pages

ISBN : 978-2701404363