L’agenda du weekend du 6 mars

Et voilà le weekend arrivé. Entre coronavirus et pluie, Toute La Culture a tout de même concocté une magnifique sélection afin d’en réjouir plus d’un·e ! Et puis, dimanche, c’est la journée de la femme… journée d’histoire, de culture, de danse et d’amour.

Double soirée avec « Pyrame et Thisbé » et « A Leaf » au CDCN Atelier de Paris

Dans les première partie de la soirée, Nina Santes proposera d’abord, accompagnée de Soa de Muse, une relecture de la célèbre légende grecque de Pyrame et Thisbé, mise en lumière par Ovide dans ses Métamorphoses. Cette artiste hors codes envahit l’espace de sa présence physique et vocale, pour un voyage au coeur des sensations.

La soirée se poursuivra avec A Leaf, conçu et interprété par Nina Santes et Célia Gondol, et dernièrement recréé pour le festival d’Avignon, dont la critique est ici. C’est une expérience immersive assurée, entre astrophysique et préoccupations éco-féministes­ !

À ne surtout pas manquer.

QUAND ? Vendredi 6 mars à 20H30, samedi 7 mars à 18H00.

OÙ ? Atelier de Paris / CDCN, Cartoucherie, 2 Route du Champ de Manoeuvre, 75012 Paris.

L’orgue Vivant, le 17ème festival d’Orgue à Marseille

L’Association des Amis des Orgues de Sainte Marguerite présente la 17ème édition du Festival « L’orgue vivant » ! C’est le moment de venir découvrir des récitals d’orgues par des organistes de renommés venant des quatre coins de France, bienvenus en ce printemps 2020. Le Festival se déroule sur 5 dimanches à 17 heures, et commence ce 8 mars pour continuer jusqu’au 26 avril. Ce dimanche, Olivier Wyrwas sera à l’honneur.

Et le petit plus : c’est participation libre.

QUAND ? Du dimanche 8 mars au 26 avril, à 17H.

OÙ ? Église de Sainte Marguerite, Place Antide Boyer, 13009 Marseille.

La collection Lambert propose une visite guidée de l’exposition “Collectionner au XXIe siècle”

Pour cette nouvelle édition, l’exposition prend une forme inédite et ambitieuse en plongeant au coeur des acquisitions réalisées depuis le début du XXIe siècle : soit presque vingt ans d’acquisitions. L’exposition présente 182 œuvres prêtées par 77 collectionneurs, auxquels il a été demandé de choisir les œuvres majeures qu’ils ont achetées depuis 2001 à des artistes vivants ! Il est plus qu’intéressant d’en savoir alors un peu plus sur ces œuvres, et de connaître tous les secrets du travail de l’artiste, sachant que tout collectionneur est passionné. C’est aussi le moment d’échanger sur l’art contemporain !

Plus d’infos et réservation ici.

QUAND ? Samedi 7 mars à 16H.

OÙ ? Collection Lambert, 5 rue Violette, 84000 Avignon.

Soirée Haut les filles au CentQuatre

La fête commence fort pour la veille de la journée des femmes, avec la projection du film Haut les filles ! de François Armanet, qui donne la parole aux rockeuses. Celles et ceux qui aiment chanter à tue-tête sous la douche pourront ensuite s’en donner à cœur joie, lors d’un karaoké à la playlist 100% féminine orchestrée par l’énergique Aline Afanoukoé et organisé par Arte. Et pour clore la soirée en beauté, le Dj set des Pétroleuses mettra le feu au dancefloor ! De quoi bien se réchauffer.

C’est gratuit.

QUAND ? Samedi 7 mars, à partir de 19H.

OÙ ? Le CentQuatre, 5 rue Curial, 75019 Paris.

Cycle des « Femmes en révolution » de la Conciergerie

Le vendredi 7 mars commence un cycle de conférences, accompagné par une exposition sur les Femmes et la révolution à la conciergerie ! L’exposition met en lumière le destin de femmes incarcérées dans cette ancienne prison, durant la Révolution Française. Charlotte Corday, Olympes de Gouges, Mme Roland comme tant d’autres anonymes ont su, selon ou malgré le contexte politique et social de leur temps, marquer l’histoire de France de leur empreinte ! C’est le moment d’aller découvrir ou redécouvrir ces profils atypiques et ces femmes passionnantes.

Le prix d’entrée est celui de l’entrée à la Conciergerie. Plus d’infos et programme ici.

QUAND ? Du vendredi 6 mars au

OÙ ? Conciergerie, 2 boulevard du Palais, 75001 Paris.

Des visites sur les traces des femmes dans les beaux et typiques endroits de Paris

La journée internationale des femmes, c’est aussi une journée pour se cultiver et en apprendre beaucoup ! Des visites-conférences sont organisées à plusieurs endroits ce dimanche 8 mars, il ne sera pas facile de faire son choix, mais il y en a pour tous les goûts et sur toutes les sujettes (et puis… si on s’organise bien il est possible d’en faire plusieurs !) :

Départ à 11H au Père Lachaise pour découvrir les femmes célèbres lors d’une promenade fascinante d’1h30. Attention, il faut réserver sur le site de Sous les Pavés, ici.

Départ à 15H devant le Café La cachette de Paris (151 Rue Marcadet, 75018 Paris) pour une grande promenade et découvrir les femmes qui ont fait Montmartre.

Départ à 14H au le Mémorial des martyrs de la Déportation pour aller jusqu’au Panthéon et découvrir les femmes révolutionnaires, les femmes d’engagements, les femmes combattantes. Réservation et billet ici.

Le Brésil au CN D

Le festival de Rio de Janeiro s’installe au CN D pour trois semaines de spectacles, performances, tables rondes, rencontres, fêtes ! Ce weekend au programme : de la danse partagée pendant la journée, une soirée avec La Créole ce samedi 7 mars, une exposition des oeuvres de la collection du CNAP, une table ronde à 16H ce 7 mars sur la démocratie et les droits des minorités au Brésil, et puis des spectacles de danses, biensûr !

Programme et infos ici !

OÙ ? Centre national de la danse, 1 rue Victor-Hugo, 93507 Pantin.

L’Araignée de Charlotte Lagrange à la MC93

Le texte de Charlotte Lagrange parle de l’Aide Sociale à L’Enfance. Cette pièce de théâtre, en seul sur scène, est époustouflante et fait réfléchir le spectateur, porté par la magnifique performance de Marie Dompnier. La dernière est samedi 7 mars, et c’est à ne pas manquer !



OÙ ? QUAND ? Vendredi 6 mars à 20H, samedi 7 mars à 18H.OÙ ? MC93 — Maison de la Culture de Seine-Saint-Denis , 9 boulevard Lénine, 93000 Bobigny.

BON WEEKEND !

Visuel : A leaf © Annie Leuridan.