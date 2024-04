« Quelques titres que je connais d’elle » Vol 1 et 2 : des « titres de cœur » sélectionnés par Françoise Hardy !

Silhouette délicate et longiligne, voix chaude et profonde, Françoise Hardy est une véritable icône française. Une artiste qui incarne certes les sixties, mais qui a su traverser les époques et les modes, toujours avec le même succès de “Tous les garçons et les filles” à “Partir quand-même”, en passant par “Message personnel”. Ces deux volumes de chansons dont certaines sont inédites nous invite à entrer dans l’intimité d’une artiste qui a gardé tout son mystère.

On aimait, on aime, on aimera toujours Françoise Hardy. Autant pour sa voix innocente et blessée que pour ses chansons qui s’abandonnent, petites structures sonores fragiles, en équilibre entre pop anglaise et chanson française. Elle répète qu’elle n’est pas chanteuse. Mais voilà. Soixante ans qu’elle tire de son monde intérieur, des notes mélancoliques, pleine d’amertume, dont elle a seule, le secret. “Françoise Hardy : quelques titres que je connais d’elle Vol 1 et 2” est un recueil de chansons discrètes, élégantes des 60’s et 70’s mais qui sonnent aujourd’hui toujours aussi modernes. Des atmosphères naturelles et aquatiques où viennent se poser guitares cristallines, saxophone, cordes sur des rythmiques douces et chaloupées. Regroupant des « titres de cœur » sélectionnés par Françoise Hardy, ces 2 collections proposent des raretés (dont certaines jamais rééditées depuis les années 70) et des inédits aux côtés de certaines chansons parues sur des albums. Ces titres dont certains ont été remastérisés nous invite à nous étendre sur le sofa puis nous tire doucement vers un sommeil hypnotique. Chansons après chansons, il n’y a plus qu’à se laisser glisser dans le rêve comme avec ces notes délicates, petites bulles d’air qui voguent au gré de l’instant.

Parmi les raretés du volume 1, on trouve « Nuit d’été » (1972), « Now You Want To Be Loved » (1970) adaptée de ‘Des ronds dans l’eau’, ‘C’est lui qui dort’ (1969), ‘Des yeux d’enfants’ (1970), et un duo avec Patrick Dewaere T’es pas poli’ (1971). Le volume 2 comporte lui des inédits aux mélodies prégnantes « Dis qu’est-ce qui nous fait rire » et « Les fourmis » avec entre autres raretés ‘Lungo il mare’ (1970) un titre en italien signé Giuseppe Torrebruno, Luigi Albertelli et Donato Renzetti , des surprises amusantes comme « Assiette niet » (1970), « Je ne sais pas ce que je veux » (1968), « Ouverts Ou Fermés » (1968), « Je suis moi » et « Demain c’est hier» (1974) co-écrit avec Michel Berger. Ces deux volumes sont de bout en bout une sorte de plongée en apnée avec cette voix douces comme une caresse. Lentement, on dérive, on se laisse entraîner par le charme et l’élégance vers les territoires de la douceur porté par un parfum rétro, plein de légèreté dont seule Françoise Hardy a le secret. De « Nuit d’été » à « Loving you » on enchaîne les titres les uns après les autres, les oreilles grandes ouverts, avec bonheur et nostalgie. Un merveilleux document sonore sur une i cône pop des 60’s. Forcement, on adore.

Jean-Christophe Mary

Françoise Hardy « Quelques titres que je connais d’elle » Vol 1 et 2

Vol 1

Nuit d’été

C’est lui qui dort

La terre

J’ai coupé le téléphone

A quoi ça sert ?

Point

La mer, les étoiles et le vent

T’es pas poli (avec Patrick Dewaere)

Au fi l des nuits et des journées

Un petit sourire, un petit mot

Des yeux d’enfants

Le crabe

Doigts

C’était charmant

Träume

Pouce, au revoir

Merveilleux

If you listen

Let my name be sorrow

Now You Want To Be Loved (Des Ronds Dans L’Eau – version anglaise)

Vol 2

Lungo il mare

Je ne sais pas ce que je veux

J’ai fait de lui un rêve

Ouverts ou fermés

Assiette niet

Avec des si

Fleur de lune

Tu ressembles à tous ceux qui ont eu du chagrin

Le soir

Dis qu’est-ce qui nous fait rire

Parlez-moi de lui

L’heure bleue

Viens-là

Où est-il ?

Les fourmis

Je suis moi

Demain c’est hier

Ce soir

Fin d’après-midi

Loving you