“C’est pas Blanche-Neige ni Cendrillon”, le nouvel album de Madame Robert

Madame Robert est un groupe de Rhythm & Blues composé entre autres de Stef Zen, ex-bassiste et Parabellum, groupe punk phare de la scène française et du chanteur Reuno. Le groupe vient de sortir son nouvel album intitulé C’est pas Blanche-Neige ni Cendrillon. Un album plein d’autodérision sur des sonorités inspirées des années 60 et 70. La pochette de l’opus met en avant Divina Boom, l’égérie du groupe qui endosse le tablier d’une patronne de bar. A l’occasion de la sortie de l’album, Reuno, chanteur du groupe, s’est confié à Toute la culture.

Toute la culture : D’où vient l’idée du titre “C’est pas Blanche-Neige ni Cendrillon” ?

Reuno : Ce titre fait référence aux titres de films des années 60, 70 comme notamment Faut pas prendre les enfants du bon Dieu pour des canards sauvages. Cette forme de cinéma un peu marrante qu’il y avait à cette période et où c’était la mode d’avoir des titres très très longs. Le titre est une phrase extraite de la première chanson de l’album, Chez Madame Robert.

Quel est le thème central de l’album ?

On a voulu parler de la nature humaine traitée avec un petit peu de légèreté, un peu d’ironie aussi. On essaie toujours de mettre un poil d’humour dans tout ça. Le titre Chez Madame Robert dépeint ce personnage imaginaire sur lequel on se rallie pour former ce groupe. La chanson Irresponsable parle de la lâcheté des hommes. Parisien traite de l’accueil légendaire des Parisiens. Les Dancefloors fait référence à la libération des femmes. Il y a aussi Presley, un titre à la Gainsbourg qui fait d’ailleurs partie des grosses références. C’est un morceau que j’avais chanté une octave au-dessus quand j’étais en local de répétition. Et quand on l’a enregistré en studio, je me suis mis à la chanter avec un ton beaucoup plus grave. On a trouvé que ça servait bien le propos de la chanson qui parle des histoires d’amour imaginaires. La dernière chanson, Le Dimanche, est un hymne à la paresse. C’est l’idée de rester au lit avec la personne qu’on aime.

Comment a été reçu cet album ?

On a eu des retours de gens qui avaient précommandé l’album sur la boutique de notre label. Et ça fait plaisir de voir que les gens postent des photos de l’album sur les réseaux sociaux. Quand on avait sorti Chez Madame Robert en single, on avait demandé aux internautes de choisir le deuxième titre qu’ils avaient envie de découvrir et c’était finalement À Ciel Ouvert qui est un titre très 70’s.

Avez-vous des concerts de prévus ?

Je ne vous cache pas que c’est un petit peu frileux en termes de concerts dans le sens où on n’était pas hyper attendus mais on a quand-même deux dates pour début mai. On attend les prochaines avec impatience.

Image en une : Richard Métivier.