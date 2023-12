Kina et Yuk, le nouveau conte animalier de Guillaume Maidatchevsky

Kina et Yuk : Renards de la banquise est le nouveau film du réalisateur Guillaume Maidatchevsky déjà à l’origine de deux films : Aïlo : une odyssée en Laponie (2018) et Mon chat et moi, la grande aventure de Rroû (2023). Ce conte suit les aventures d’un couple de renards polaires sous la voix maternante de la talentueuse Virginie Efira.

Kina et Yuk, un couple de renards polaires prêt à fonder leur famille, vivent paisiblement sur la banquise du Grand Nord, sous une température anormalement douce. La nourriture, de plus en plus rare, oblige Yuk à s’aventurer toujours plus loin pour subvenir à leurs besoins. Quand soudain, un craquement terrible causé par la fonte des glaces vient perturber cette nature majestueuse et séparer nos renards, isolés chacun sur un bout de banquise. Ils vont devoir braver tous les dangers et explorer de nouveaux territoires dans l’espoir de se retrouver à temps pour la naissance de leurs petits.

Alors que les animaux se font de plus en rare sur grand écran, Guillaume Maidatchevsky nous propose un conte émouvant dans un décor de neige somptueux. Le réalisateur en est d’ailleurs à son troisième film animalier après Aïlo : une odyssée en Laponie (2018) et Mon chat et moi, la grande aventure de Rroû (2023). Cette fois, ce sont les renards qui sont au centre de son attention. Une idée qui a trotté dans la tête du réalisateur alors qu’il se trouvait au Canada : “Il y a environ cinq ans au Canada, j’ai été interpellé par l’article d’un journal qui montrait en photo un petit renard polaire échoué sur un morceau d’iceberg à la dérive. Des pêcheurs ont raconté qu’ils avaient découvert et récupéré l’animal tout tremblant. En lisant ce récit, je me suis demandé d’où venait ce renard, quel était son parcours et ce qu’il allait devenir. Je suis parti de ce fait réel pour écrire mon histoire. Pour moi, cette image porte en elle une dramaturgie très forte, et c’est exactement ce que je recherche quand je fais un film”, confie-t-il dans le dossier de presse.

Virginie Efira, un personnage “à part entière” de Kina et Yuk selon Guillaume Maidatchevsky

Pour narrer ce conte familial, Guillaume Maidatchevsky a misé sur la talentueuse Virginie Efira qui effectue son rôle à la perfection. Le réalisateur lui-même le reconnaît : “C’est quelqu’un de bienveillant qui dégage une vraie gentillesse et j’aime chez elle son côté battant. Ça me parle personnellement et par rapport à l’histoire de Kina et Yuk, je ne pouvais pas rêver mieux comme conteuse ! Elle a une voix très maternante et je voulais une actrice qui puisse avoir une large palette d’émotions, qui puisse passer de la comédie à une forme de dramaturgie tout en restant crédible. Elle ne s’impose aucune limite !”, témoigne-t-il dans le dossier de presse. Le réalisateur avoue avoir été touché par l’intérêt de la comédienne pour son nouveau film : “Elle m’a beaucoup questionnée sur le film, les conditions de tournage avant de rentrer dans son personnage de narratrice. Cela m’a beaucoup touché qu’elle se sente partie intégrante de l’équipe. Une forme de respect. Pour cela, elle a eu le souci du mot juste, de la phrase qui nuance tout en cherchant à élever le degré de perception. Elle rit, elle chuchote, elle n’est pas seulement la narratrice, elle incarne un personnage à part entière.” À l’occasion des vacances de Noël et des fêtes de fin d’année, Kina & Yuk : Renards de la banquise est sans doute le film à regarder en famille !

Photos : © Valdès.

Kina & Yuk : Renards de la banquise, film animalier de Guillaume Maidatchevsky avec la voix de Virginie Efira. 1h25. En salles depuis le 27 décembre 2023. Distribution : UGC pour TF1 Studio.