Un Festival d’Avignon 2023 au centre du monde

La présentation de la 77e édition du Festival d’Avignon, la première pensée par Tiago Rodrigues, fait souffler un vent de modernité salutaire sur la cité des papes.

Girls, girls, girls !

La façon dont s’ouvre un festival en dit beaucoup sur le fond et la forme. C’est la chorégraphe et danseuse Bintou Dembélé qui lancera les festivités avec G.R.O.O.V.E, une déambulation performance de danse/musique/voix/lumière, un « rituel de plus de trois heures des temps présents qui pousse grand les portes de l’opéra ».

Du côté de la Cour, pour la première fois de l’histoire du festival, c’est une metteuse en scène qui pourra montrer son travail. Julie Deliquet crée Welfare, d’après le film de Frederick Wiseman.

Au-delà de son genre, ce programme met fin à la disparition du nom d’Anne Teresa De Keersmaeker absente pendant toute la mandature d’Olivier Py. Cette création qui n’a pas encore de nom parlera de la figure du bluesman afro-américain Robert Johnson ; la chorégraphe, la compositrice-interprète Meskerem Mees, le guitariste et producteur Jean-Marie Aerts et le danseur et guitariste Carlos Garbin nous offrent les joies et les douleurs des musiques qui nous font nous lever. Elle reprendra également En Attendant qui avait vu le jour en 2010 à Avignon. Une pièce à voir, aux Célestins, au coucher du soleil.

Le magnifique travail de Rébecca Chaillon, féministe et décolonial, Carte noire nommée désir, voit se tourner vers lui le projecteur qu’il mérite.

Ouvertures

Plusieurs grands mouvements font leur retour. Par exemple, celui du spectacle vivant international. De nombreux artistes ne sont pas français : Milo Rau, Krystian Lupa, Vicky Featherstone, Stefan Kaegi, Marta Górnicka, Susanne Kennedy… Chaque année, le festival invitera d’ailleurs une langue. En 2023, ce sera l’anglais.

Trajal Harrell, figure clé de la scène chorégraphique et notamment du voguing, aura la chance de présenter son Roméo dans la Cour d’honneur. Contrairement à ce qu’il avait annoncé, Tiago Rodrigues présentera tout de même un spectacle, mais pas n’importe lequel. Il reprendra en clôture, dans la Cour, son By Heart, absolu chef-d’œuvre sensible sur la culture comme résistance. Il tient sa promesse en ne proposant pas de création.

Cette édition donne une grande place à la musique avec un nouveau partenariat avec le Printemps de Bourges. Léonie Pernet réinterprètera Ziggy Stardust. La Maison Tellier sera également présente.

Avignon renoue aussi avec la Carrière de Boulbon, et comment ! Philippe Quesne s’empare de Jérôme Bosch, ça s’annonce dément ! Moins spectaculaire, mais plus symbolique est la remise au centre de la vie des spectateurs du Cloître Saint-Louis.

Plus

Nous verrons le travail de 54 artistes, tous genres confondus. Tiago Rodrigues a voulu qu’il y ait une forte « diversité sur scène » pour qu’elle soit plus visible dans la société. Une immense place est redonnée à la création, qui constitue la grande partie du festival puisque sur les 44 propositions, 33 n’existent pas encore ! Et c’est cela que nous attendons d’un festival, qu’il soit un révélateur de noms. Différents formats font leur apparition. « 7 pièces entre champs et forêts » est particulièrement alléchant. On y verra à Pujaut, des pièces de Chiara Bersani et Marco D’Agostin, El Conde de Torrefiel, Sofia Dias et Vítor Roriz, Begüm Erciyas et Daniel Kötter, Stefan Kaegi, Ari Benjamin Meyers, Émilie Rousset. Cool.

« Vive le sujet » change de nom et devient « Vive le sujet tentatives ». Une autre performance pensée par Clara Hédouin sera une randonnée de six heures à l’aube autour de Jean Giono.

« Une joyeuse complexité »

Ce programme inverse la tendance de « l’événement » qui empoisonne la création. Il ne s’agit plus de faire plus facile, plus accessible au prix d’un sacrifice du fond et de la forme, mais au contraire d’être complexe pour tous et toutes. En résumé : d’élever nos regards et nos écoutes et pour plus de monde. Les séries sont plus longues, plus de public pourra voir le même spectacle. Tiago Rodrigues cherche le mariage « entre l’exigence et un accès facile ». Concrètement, ce sont 12000 places de plus par rapport à 2022 qui seront proposées dès le 7 avril.

Et toute l’année, un spectacle itinérant de Tim Etchells se jouera dans des quartiers extramuros et dans la région. Cette idée de durée se retrouve dans le compagnonnage de quatre ans avec Gwenaël Morin. Il présentera tous les ans un spectacle. Cette année, il proposera pendant tout le festival son Songe, sous-titré « Démonter les remparts pour finir le pont ».

Tiago Rodrigues a insisté sur le lien entre la mémoire des lieux et les arts vivants du XXe siècle « dans le Palais des papes, mémoire des papes, mais aussi de Romeo Castelluci, Pina Bausch ou Ariane Mnouchkine ». Il donne au festival une valeur patrimoniale essentielle en remontant des œuvres qui ont marqué son histoire. Cette année, ce sera donc En attendant d’Anne Teresa de Keersmaeker. Ce festival se tourne également vers le futur avec son programme « Première fois » qui se concentre sur des spectateurs adolescents.

Le Festival d’Avignon se tiendra du 5 au 25 juillet. Le programme est en ligne ici et la billetterie ouvrira le 7 avril 2023 sur le site internet festival-avignon.com à partir de 13 heures.

Visuel : affiche du 77e Festival d’Avignon