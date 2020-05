L’agenda cinéma digital de la semaine

Cette semaine encore, les festivals passent au digital et/ou se reportent, les nouvelles sorties cinéma digitales et VOD à voir de chez vous et pétition pour une diversité du cinéma sur France télévisions. Voici l’agenda cinéma de la semaine.

PÉTITION

Pour occuper le temps durant cette période de confinement les initiatives n’ont pas manquées. Parmi ces initiatives il y a l’augmentation de film de patrimoine sur les chaines de télévisions nationales gratuites. Lancée par France 2 dès le 21 mars avec une section patrimoine, l’idée est suivie par France 5 peu de temps après. L’idée n’a pas seulement séduite les chaines de télévisions, des professionnelles du cinéma ont crées une pétition pour que cette diversité reste en place post-confinement. Mais ce n’est pas uniquement pour le plaisir de ces cinéphiles aguerris, le succès de programmations similaires sur des chaines tel que Arte, Ciné+ ou OCS montre que un public plus large est aussi conquis par une programmation variée, allant du film d’art et d’essais au cinéma d’auteur français et international. De plus l’acquisition de ces films est un soutiens pour le cinéma indépendant, une richesse culturelle française à entretenir. Ces acquisitions de film s’inscriraient dans la lignée des actions menées par France télévision pour le soutien du cinéma contemporain français. Pour en savoir plus sur la pétition c’est ici.

FESTIVALS

Du côté des événements, les festivals s’annulent physiquement mais se réinventent numériquement ou se reportent.

Champs-Élysées Film Festival

Pour sa 9e édition ce festival spécialisé dans le cinéma indépendant français et américains se réinvente pour une édition totalement gratuite et numérique. Les dates changent, le festival a dorénavant lieux du 9 au 16 juin 2020. La découverte des films en compétition se fera sur leur site internet à partir de mi-mai, en même temps que la découverte du jury. Le festival fondée en 2012 regroupe les salles de cinéma des Champs- Elysées, il a pour ambition de promouvoir le cinéma indépendant français et américains au près du grand public. Cette édition gratuite permet d’apporter un soutient plus que nécessaire durant cette période à la jeune créations.

FEMA

Le FEMA, le festival de La Rochelle cinéma ne se déroulera pas dans les salles noires, mais la 48e édition de ce festivales devrait tout de même avoir lieu. En partenariat avec la plateforme de streaming de la Cinetek, 9 films de la sélection 2020 seront proposés. Cette adaptation numérique est attendu du 26 juin au 5 juillet. Si un dispositif numérique devrait être confirmé la perspective d’un événement physique à l’automne est aussi imaginée.

Festival du Film d’animation d’Annecy

La crise sanitaire a forcée la plus grande rencontre du film d’animation international à s’adapter. Pour sa 44e édition, le festival du film d’animation d’Annecy et son marché opte aussi pour une option digital. La liste des longs métrages et œuvres VR en sélection officielle sera dévoilée mi-mai pour cette édition se déroulant du 15 au 30 juin 2020.

Festival du Cinéma de Brive

Le festival de Brive initialement prévu du 2 au 7 juin 2020, reporte sa 17 ème édition. Une nouvelle date à partir de fin août/début septembre est évoquée pour le moment mais tout dépend de l’autorisation de la réouverture des salles. Des informations supplémentaires devraient arriver bientôt ici.

SORTIE VOD (location) ET EST (achat digital)

Shellac

Dès aujourd’hui, Shellac propose l’intégrale de la filmographie de Miguel Gomes. La gueule que tu mérites , les trois volets de Les mille et une nuits… découvrez les 6 films de l’un des plus grands talents du cinéma portugais contemporain, le virtuose d’une narration pleine de drôlerie, de tendresse, de cruauté, d’amour pour ses personnages, et de musique !

PLAYING MEN, un film de Matjaz Ivanisin, sortie VOD le jeudi 7 mai. Ce film- documentaire axée sur ce que peut susciter le jeu, voyage au bord de la méditérannée et au coeur des sensation du jeux. Pour le voir en EST c’est ici.

Vimeo

Le Ciel étoilé au dessus de ma tête réalisé en 2017 par Ilan Klipper est en libre accès ici. Présenté à l’ACID, ce film nous immerge au sein d’une famille juive dysfonctionnelle. Avec un casting explosif et punk, ce premier film ne laisse pas indifférent. Bruno a la cinquantaine bien avancée, il n’a pas d’enfants et vit sous le même toit qu’une FEMEN. La plupart des ses journées consistent à traîner en caleçon dans son appartement, en s’interrogeant sur le manque d’inspiration qu’il vit, et dans lequel il semble se complaire. Pour lui, tout va bien mais pour son cercle proche, il en est tout autre…

Vie cachée est un film de Terrence Malick avec August Diehl et Valerie Pachner. Ce film poétique en compétition a Canne en 2019 raconte l’histoire de Franz Jägerstätter, paysan autrichien, refuse de se battre côtés des nazis. Reconnu coupable de trahison par le régime hitlérien, il est passible de la peine capitale. Mais porté par sa foi inébranlable et son amour pour sa femme, Fani, et ses enfants, Franz reste un homme libre. Notre critique complète ici.

Filmo TV/ Orange/ MYTF1 Vod/ Canal Vod

Le miracle du Saint Inconnu de Alaa Eddine Aljem, sortie en 2019. Au beau milieu du désert, Amine court. Sa fortune à la main, la police aux trousses, il enterre son butin dans une tombe bricolée à la va-vite. Un voyage étonnant dans le désert marocain, des croyances qui emprisonnent autant qu’elles comblent l’ennui, des personnages tranchés mais authentiques, et une dramaturgie de situations caustiques qui composent un film burlesque et très réussi. Notre critique entière ici et la rencontre avec le cinéaste Alaa Eddine Aljem ici.

Les filles du Docteur March de Greta Gerwig. Sortie l’année dernière, cette adaptation du classique de la littérature anglophone a émerveillé la critique à sa sortir est maintenant disponible en Vod. Notre article complet ici.

Le film de Jan-Ole Gerster, Lara Jenkins est aussi disponible en Vod. Pour son deuxième long-métrage le cinéaste allemand fait le portrait d’une femme froide, ancienne musicienne, qui se débat contre la solitude, le jour de ses soixante ans. Une critique complète du film ici et une rencontre avec le réalisateur là.

Et pleins d’autres films à découvrir sur ces plateformes ! Bon visionnage !