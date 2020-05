Sortie dvd / VOD : Les Filles du Docteur March de Greta Gerwig

L’égérie de Noah Baumbach et de Whit Stillman poursuit son travail de réalisatrice. Après le très réussi Ladybird (lire notre critique), elle retrouve Saoirse Ronan et lui confie de rôle de Jo, l’une des quatre filles du docteur march dans une adaptation du roman de Louisa May Alcott (1968) où elle développe son univers girlie. Après un passage en salles en janvier, Les filles du Docteur March sort en VOD le 6 mai et en dvd le 20.

Elles sont donc quatre (interprétées par Saoirse Ronan, Emma Watson, Eliza Scanlen et Florence Pugh), ont chacune leur personnalité (avec un petit bonus pour l’institutrice littéraire Josephine -Jo-) et vivent seules avec leur mère (Laura Dern en come back fulgurant depuis 5 ans) dans la nouvelle Angleterre des années 1860. Leur père est à la guerre de Secession et c’est un autre homme, jeune, diabolique et séduisant Laurie (interprété par le hit boy du moment, Timothée Chalamet) qui entre dans leurs jeux et leurs coeurs …

Construit en flash back qui nous permet d’embrasser 7 ans de vie de ces quatre filles au caractères a priori bien trempés « pour l’époque », le film de Greta Gerwig déploie son univers girlie (crinolines, écriture intime, échauffement des coeurs) dans un respect total et peut-être un peu ennuyeux du texte avec des guests chics (Meryl Streep en tante prude, Louis Garrel en intellectuel critique), une musique d’Alexandre Desplats et un souci du mélodrame rehaussé par le mystère de l’éternel féminin. Une fresque donc, qui déterre un livre un peu démodé, écrit par une femme sur des femmes au 19e siècle, sans arriver à la réactualiser pleinement pour le mettre à l’heure des questions que nous nous posons aujourd’hui.

Les filles du docteur March, de Greta gerwig, avec Saoirse Ronan, Timothée Chalamet, Emma Watson, Eliza Scanlen, Florence Pugh, USA, 135 minutes, Sony pictures, sortie vod le 6 mai et dvd le 20.

visuel : affiche du film (c) Sony Pictures