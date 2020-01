Les sorties dvd de l’hiver 2020 : focus films français avant les César

Le temps des César est celui des rattrapages et mises au point : voici un petit guide des sorties dvds de cet hiver 2020 pour vous plonger dans la fine fleur de la création française de 2019. Suivez le guide.

Roubaix, une lumière, Arnaud Desplechin en son pays

Présenté au dernier Festival de Cannes en compétition officielle, Roubaix une lumière met en scène l’élégant Roschdy Zem en commissaire puissant et compréhensif dans la ville natale de Desplechin. Alors qu’une vieille dame meurt tabassée et qu’une jeune femme disparaît, les enquêtes permettent surtout d’entrer dans le psychologie souvent sombre des gens du nord. UN fimm policier qui achoppe parfois sur ses dialogues et qui, malgré un casting idyllique, nous perd dans des personnage pourtant forts. A voir pour le climat et la lumière.

Roubaix, une lumière, d’Arnaud Desplechin avec Roschdy Zem, Léa Seydoux, Sara Forestier, Sortie DVD, Bluray et VOD le 3 janvier chez Darkstar, 14,90 euros 19,9à euros. Critique.

Tu mérites un amour, le premier film de caractère de Hafisa Herzi

Alors qu’on sait déjà que SBS produira au printemps prochain le deuxième long-métrage de Hafsia Herzi, « Nora », on peut voir en dvd le premier opus de l’actrice passée derrière la caméra pour se filmer elle-même. Histoire d’une jeune-femme en quête d’amour, Tu mérites un amour est sorti chez Rezo films, sélectionné et ovationné à la Semaine de la critique. D’une énergie débordante et montrant des situation existentielle avec un regard unique, ce film est désormais disponible en dvd chez Potemkine depuis le début du mois de janvier.

Tu mérites un amour, de Hafsia Herzi, avec elle-même, Djanis Bouzyani, France, 2019, 1h42, dvd Potemkine, 19,90 euros.

En suppléments: Le Rodba, court-métrage de Hafsia Herzi (15″) – 2010 et Six scènes du film commentées par Hafsia Herzi et ses acteurs (23″).

Vif argent, le prix Jean Vigo 2010 en dvd

Si vous avez manqué le film onirique de Stéphane Batut sortir en plein mois d’août, c’est l’occasion depuis le début du mois de janvier de vous rattraper. Réunissant Judith Chemla et Thimotée Rothbard dans un film amoureux, fantastique, Vif argent sait créer une atmosphère originale et unique. Critique.

Vif-argent, de Stéphane Batut, avec Judith Chemla, Thimotée Rothbard, France 2019, 1h42, sortie dvd Potemkine, 14,90 euros.

Fête de famille de Cédric Kahn : campagne et conflits ont un goût familier (et un casting rêvé)

Au sortir de Noël et des réunions de familles, l’été se profile au loin avec son autre série de rencontres et prises de becs. Dans la lignée de Téchiné et avec un casting incroyable (Vincent MacCaigne, Catherine Deneuve, Emmanuelle Bercot), Olivier Kahn conjugue campagne et névroses familiales avec talent. Fête de famille est à voir en dvd chez darkstar depuis le 10 janvier. Lire notre critique du dvd.

Fête de famille, de Cédric Kahn, avec Catherine Deneuve, Cédric Kahn, Emmanuelle Bercot, Vincent Macaigne… 2019, 1h40, Dark Star, sortie VOD le 10 janvier 2020. Sortie dvd Dark Star le 15 janvier 2020.19,90 euros.

Viendra le feu, le prix du jury Un certain Regard en dvd

Bon, là on triche un peu quand on parle de film français puisque né à Paris, le talentueux Olivier Laxe, 37 ans, et déjà présent à Cannes avec Vous êtes des capitaines en 2010 et Mimosas en 2016 est retournée dans le village de Galice de ses parents pour tourner dans le dialecte local Viendra le feu (O que Arde). L’on y suit Amador (Amador Arias), tout juste sorti de prison pour incendie volontaire et qui rejoint sa mère (Benedicta Sanchez, meilleur espoir féminin aux derniers Goya à 85 ans !) pour vivre avec elle dans la montagne en Galice. Il sort leurs deux vaches, les ramène, mais malgré une vie frugale et sage où mère et fils se disent l’essentiel, le feu frappe encore et avec lui le ressentiment des voisins… Avec une photo et des paysages magnifiques, des acteurs aux visages d’arbres et des arbres aux branches qui ressemblent à des mains, Viendra le feu est un film, lent, lancinant et superbe à rattraper d’urgence, il sort en dvd chez Pyramide avec en Bonus un entretien long du réalisateur . Critique.

Viendra le feu, de Olivier Laxe avec Amador Arias, Benedicta Sánchez, Inazio Abrao, France 2019, Sortie dvd Pyramide , le 4 février 2020. 19,90 euros.

Alice et le maire, de Nicolas Pariser : la politique de la théorie à la pratique

Alice Heimann est une jeune normalienne littéraire propulsée conseillère du Maire de Lyon, Paul Théraneau. Elle a plein d’idées, elle sait beaucoup de choses mais c’est très théorique, elle a 30 ans et peur de perdre son âme. Les délais, les modes de communication et le pragmatisme de la politique de terrain le déstabilisent, d’autant plus qu’elle se prend d’amitié pour son patron, fragile, touchant et en remis en question. Un film de terroir, fin et subtil, qui pose de vraies questions sur ce qu’est la politique, à retrouver en dvd chez Dark Star dès le

Alice et le maire, de Nicolas Pariser, France, 1h45, avec Fabrice Luchini, Anaïs Demoustier, Nora Hamzawi, Léonie Simaga, Antoine Reinartz, Maud Wyler, Alexandre Steiger, France 2010, Sortie dvd et blu-ray Dark Star le 05/02. 14,90 et 19,90 euros. Bonus : entretien entre Nicolas Pariser et Serge Toubiana Lire notre critique.

Portrait de la jeune-fille en feu, la fresque de Céline Sciamma en dvd et Blu-ray

En compétition officielle au dernier festival de Cannes, où il a reçu le prix du scénario, et enthousiasmant par ses qualités picturales qui font écho au thème du film : l’histoire d’amour entre une promise (Adèle Haenel) et celle qui doit faire son portrait en secret pour son fiancé (Noémie Lenoir). Sur fond de vent et de sable, la beauté opère dans ce film en costumes et féminin où la troisième figure qui émerge est Valeria Golino.

A voir en dvd et blu-ray à partir du 18 février chez Pyramide vidéo, avec en Bonus un commentaire audio de la réalisatrice et ses actrice et deux mini-films sur la peinture. 19,99 euros. Lire notre article.

visuels : couvertures des dvds / Photo officielle « Viendre le feu » (c) Pyramide