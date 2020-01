Sortie dvd : « Fête de famille » de Cédric Kahn, dans la maison, le huis clos

Vous sortez juste de la période des réunions de familles et êtes déjà nostalgiques des moments d’intensité et des clashs sur fond de grand repas? Le dvd du film de Cédric Kahn, Fête de famille qui sort le 10 janvier en VOD et le 15 janvier en Dvd est fait pour vous… Un drame où la mère forte est Catherine Deneuve et la fille faible, Emmanuelle Bercot, à moins que cela soit le contraire …

Un jour férié et printanier à la campagne, toute la maisonnée cuisine pour préparer la fête d’anniversaire de la matriarche Andrea (Catherine Deneuve, inoxydable): ses deux fils sont venus, l’un (Cédric Kahn) très rangé présent avec sa femme et ses jumeaux, l’autre artiste qui s’est mis en tête de filmer le week-end comme « archive » (Vincent Macaigne) et venu avec sa nouvelle fiancée argentine. C’est alors que leur sœur, Claire, apparaît sous une pluie battante. Alors qu’elle a disparu des cadres depuis plus de quatre ans pour vivre aux Etats-Unis, qu’elle a laissé sa fille à élever à sa mère et que personne ne l’a vue depuis 3 ou 4 mois, elle commence par prendre un bain et demande son dû…

Avec une BO où Mouloudji (« L’amour, l’amour, l’amour » côtoie Natasha Atlas (« Mon amie la rose »), une photo très travaillée et une véritable vie propre de la maison où la caméra circule comme un membre de la famille, ce film de famille, nostalgique, à temps âpre, rappelle beaucoup André Téchiné. Le casting est merveilleux, même si les personnages sont parfois un peu caricaturaux. L’idée de mise en abîme du film de famille dans le film de famille a du charme mais s’épuise malheureusement un peu dans des dialogues trop soulignés. Le charme de la province et la cruauté de la famille sont là, autour du thème qui condense toutes les fâcheries du monde : l’argent…

« Fête de famille » de Cédric Kahn, avec Catherine Deneuve, Cédric Kahn, Emmanuelle Bercot, Vincent Macaigne… 2019, 1h40, Dark Star, sortie VOD le 10 janvier 2020. Sortie dvd le 15 janvier 2020. DVD : DVD 9, AUDIO : FRANCAIS DOLBY DIGITAL 5.1 ET 2.0 – AUDIODESCRIPTION – SOUS TITRES : FRANCAIS POUR SOURDS ET MALENTENDANTS – DURÉE 1H40 – COULEUR – FORMAT: 1.85 – DVD 9, 14,99 euros.

Bonus : « Obscure Claire » et Bande annonce.

visuel : couverture du dvd