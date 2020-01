Marie des Poules Gouvernante chez George Sand: le parcours émouvant de deux femmes

Gérard Savoisien a écrit un texte d’époque sur la vie de la gouvernante de Georges Sand et de son amour contrarié avec le fils de l’écrivain. Crée en Avignon en 2019, Arnaud Denis assure une mise en scène délicate où il interprète le fils, tandis que la belle Béatrice Agenin compose une incroyable Marie des Poules. Le PRIX DU MEILLEUR COMÉDIEN a été décerné à Arnaud Denis dans Marie des Poules, par le jury du Prix « Avignon à l’Unisson ». La pièce s’installe au Montparnasse.

Gérard SAVOISIEN explique son enthousiasme pour cette histoire de l’émancipation d’une femme : Après avoir vu ma pièce Mademoiselle Molière, Béatrice Agenin m’a contacté et souhaitait que je me penche sur son Berry natal et sa gloire régionale, George Sand. Peu d’histoires s’inventent. Elles sont souvent en germe, au coin d’un livre, d’une anecdote, elles n’attendent qu’un auteur qui les pétrisse à son gré, en fasse une pâte littéraire, théâtrale ou cinématographique. Je suis tombé sur l’histoire de cette fillette que George Sand prit sous son aile : Marie Caillaud, surnommée Marie des poules, car elle fut tout d’abord chargée du poulailler.

Lorsque, à onze ans, Marie Caillaud entre à Nohant au service de George Sand, elle ne sait pas encore qu’on l’appellera Marie des Poules, la servante qui va chercher les œufs au poulailler. Elle ne sait pas non plus qu’elle y apprendra à lire, à écrire, à jouer la comédie et à interpréter 35 pièces écrites par George Sand. Elle sait encore moins qu’elle éprouvera les souffrances d’un amour qui va la marquer à vie. Maurice, le fils de George, entretiendra avec elle une liaison qui perdurera pendant plusieurs années.

La pièce ressemble à une saga, celle des Sand et aussi de ce monde ouvrier qui réclame l’émancipation et qui sait, épousant dans un succulent télescopage la pensée de George Sand, que seule l’instruction libère les individus. Elle est aussi une jolie histoire d’amour inter-classe. Elle est enfin la chronique historique de célébrités. En un mot le texte serait un magnifique scénario d’un film, d’un téléfilm ou d’une série. Il est captivant. Sauf que le théâtre dans son geste ajoute le mordant et le merveilleux. Notre âme d’enfant convoquée par des maquettes et des marionnettes est transportée dans le temps. Arnaud Denis incarne un dandy lascif et délicieusement misogyne.

Et puis il y a Béatrice Agenin, immense comédienne qui traverse son personnage avec une vérité bouleversante, de la jeune fille de 14 ans ingénue qui ne parle que le patois à la femme mûre parisienne émancipée qui manie la rhétorique. La comédienne est impressionnante. Elle introduit pour toujours Marie Caillaux, Marie des poules, dans notre panthéon de figures historiques et de personnages de théâtre.

Marie des Poules

de Gérard Savoisien

au Montparnasse

31 rue de la Gaité

75014 Paris

Mardi, mercredi, jeudi, vendredi et samedi : 19h

Matinée

Dimanche: 17h

Durée du spectacle: 1h15

lien de réservation

Photo Crédit / Copyright : Fabienne Rappeneau