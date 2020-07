Ciné Music Festival : le premier festival de musique au cinéma

Pour la première fois, redécouvrez des concerts mythiques sur grand écran dans un festival de musique au cinéma, le Ciné Music Festival !

Si les concerts vous manquent, nous avons trouvé LE bon plan du mois d’août ! Faute de pouvoir aller apprécier la musique en live pendant encore quelques mois, grâce au Ciné Music Festival, vous pourrez aller voir ou revoir vos artistes favoris dans les salles CGR et Kinepolis de toute la France. Organisé pour la première fois cette année du 5 au 21 août, ce festival rediffusera des concerts mythiques sur grand écran.

Au programme, pas moins de 17 artistes de la scène française et internationale partageront avec vous sur écran géant l’émotion de leur concert. Variété française, rock, rap… Il y en a pour tous les gouts et toutes les générations ! Pour les nostalgiques, ce sera l’occasion de voir sur scène Amy Winehouse, The Cure ou encore Imagine Lennon. Mais il y aura aussi Clara Luciani, Eddy de Pretto, Mika et bien d’autres.

Le festival permettra aussi aux cinémas, en grande difficulté à cause de la crise, d’augmenter la fréquentation du public le temps de quelques soirées festives. Il est possible de réserver sa place à l’unité ou d’obtenir un pass de 2 concerts (18 €), 4 concerts (32 €) ou 6 concerts (42 €) pour bénéficier de tarifs avantageux si vous souhaitez aller en voir plusieurs.

L’été sera musical, avec #CinéMusicFestival ! ?@RollingStones, @angele_vl, @THEDAMSO et beaucoup d’autres t’attendent pour (re)découvrir leurs concerts mythiques lors du premier festival de musique au cinéma, dans ton cinéma CGR du 7 au 23 août ! ?? : https://t.co/jIsY1NR8wL pic.twitter.com/UjlmBFFmYC — CGR Cinémas (@cgr_cinemas) July 26, 2020

Billetterie : 10 € la place; 7 € pour les moins de 14 ans.

Retrouvez la programmation complète dans chaque cinéma sur le site Kinepolis et le site CGR.