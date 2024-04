My Name Is Nobody revient avec “Bonjour Cheval” son nouvel album

Huit ans après sa parenthèse à Chicago et la sortie de son album Safe Travel en 2015, Vincent Dupas alias My Name Is Nobody revient avec son septième album intitulé Bonjour Cheval. Un opus composé entre Paris, la Grande Terre et son refuge ligérien.

Toute la culture : Votre nouvel album Bonjour Cheval succède à Safe Travel sorti en 2015. Que s’est-il passé durant ces huit dernières années ?

Vincent Dupas : J’ai fait plein de choses. J’ai même écrit des chansons pour My Name Is Nobody mais je ne les ai pas sorties. J’ai fait un disque sous mon nom, en solo. J’ai fait un album en duo avec un guitariste qui s’appelle Manuel Adnot. J’ai écrit des musiques pour le théâtre, j’ai aussi un album avec un groupe qui s’appelle les Hawaiian Pistoleros. Bref, je n’ai jamais cessé d’être musicien mais j’ai mis My Name Is Nobody entre parenthèses pendant quelques années. Il fallait se reposer pour mieux revenir !

Quels sont les sujets qui vous tenaient à cœur à travers ces 9 chansons ?

Les trois axes, ce sont tout d’abord la nature. On retrouve pas mal de chansons qui parlent des arbres qui communiquent par les racines, les feuilles… Ils s’envoient des signaux d’alarme, ils s’entraident. Je pense qu’on devrait s’inspirer de leur façon de fonctionner. Je trouve aussi qu’on n’en prend pas assez soin, ce qui amène au deuxième sujet du disque, à savoir ces hommes politiques qui nous gouvernent et qui racontent beaucoup de choses pour en dire peu. Enfin, le troisième sujet, c’est l’amour, l’amitié, le besoin de ses proches.

Sans oublier le fameux cheval…

Et bien sûr, ce petit cheval qui m’accompagne ! On habite à la campagne et à partir du printemps, quand on ouvre les fenêtres, on aperçoit un champ avec une quinzaine de juments et avec ma fille on leur dit : ‘Bonjour Cheval’.

Comment définiriez-vous ce nouvel album ?

Je le mets à part dans les albums de My Name Is Nobody parce qu’il est plus lumineux. J’ai commencé ma carrière en 2004. Il s’est passé beaucoup de choses dans ma vie pendant vingt ans. J’ai connu des moments où j’étais plus mélancolique que d’autres. J’avais vraiment envie de faire un disque pop avec des arrangements de guitares, de cordes, de cuivres… C’est un album moins folk que les précédents, autant dans les sonorités que dans les textes. C’est aussi un album intimiste parce que je raconte des choses qui me tiennent à cœur.

Il y a dans cet album une chanson intitulée Moabi dans laquelle vous rendez hommage à Neil Young. Qu’est-ce qu’il incarne à vos yeux ?

Souvent, quand je ne sais pas ce que je veux écouter, je prends un disque de Neil Young et je l’écoute en boucle. Harvest est son album le plus connu mais il y a aussi Zuma qui est un super disque. Il fait partie des artistes que je peux écouter tout le temps. Je trouve que c’est un artiste inspirant à plein d’égard. Il est toujours très prolifique. Il se sert aussi de son statut d’artiste pour sensibiliser à l’écologie notamment. J’ai toujours aimé sa façon d’écrire des chansons avec des paroles assez simples et qui sont poétiques. On les comprend beaucoup plus facilement que les chansons de Bob Dylan que j’aime bien aussi mais je suis plus sensible à l’univers de Neil Young.

Comment a été accueilli ce nouvel album ?

Ce qui me fait plaisir, c’est que les gens aiment ce côté lumineux du disque. La musique a cette fonction de procurer des émotions et je suis content de voir que cet album procure de la joie et de la mélancolie forte. Certains étaient même étonnés de voir que je faisais toujours des disques !

Vous étiez en concert à La Bouche d’Air/Le Pannonica de Nantes le 26 mars, puis à La Pointe Lafayette de Paris le 27 mars. Quelles sont vos impressions ?

C’était super ! Je suis accompagné de trois musiciens : Hugo Allard, Tom Beaudoin et Guillaume Cibard qui sont respectivement bassiste pour le premier, claviériste et guitariste pour le second et batteur pour le dernier. C’est un super groupe ! Hugo a participé à l’album et les deux autres sont des nouvelles recrues. C’était notre quatrième concert et beaucoup de gens nous ont dit : ‘On a l’impression que vous en avez fait 30’. On a une super cohésion de groupe.

Est-ce qu’il y a une tournée en préparation ?

D’autres concerts arrivent en mai, cet été et à l’automne prochain. C’est en construction.