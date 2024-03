Nach : “Les gens découvrent une nouvelle facette de ma personnalité”

Après trois ans d’absence, Anna Chedid alias Nach, a fait son grand retour en octobre dernier avec la sortie de son troisième album intitulé Peau Neuve. Un titre qui fait écho à sa métamorphose artistique car la chanteuse s’est exilée au Maroc et aux Etats-Unis afin d’écrire, composer, arranger et réaliser elle-même ce nouvel album. Cet album fait aussi suite à son changement de vie radical provoqué par la séparation avec le père de son fils et l’arrêt des concerts en raison de la pandémie de Covid-19. Nach renoue désormais avec la scène car elle se produit à La Cigale à Paris ce lundi 18 mars.

Toute la culture : Vous avez sorti il y a quelques mois votre dernier album intitulé Peau Neuve. Il a une saveur particulière pour vous ?

Nach : Complètement ! Il y a quatre ans, j’ai vécu un gros bouleversement dans ma vie personnelle et professionnelle : une séparation, un déménagement, l’arrêt de ma tournée etc. J’avais besoin de tout réécrire et je suis partie en voyage pendant six mois afin d’écrire et composer des chansons. C’est un album qui parle vraiment de renaissance et de ma nouvelle vie. Cet album m’a redonné un chemin à suivre. C’était très émouvant pour moi d’écrire ces chansons.

N’ayant plus de maisons de disques, vous avez vous-même à l’origine de l’écriture, des arrangements et de la production. Avez-vous ressenti une certaine liberté dans la conception de cet album ?

Totalement ! J’ai pu exprimer ce que je voulais artistiquement. J’ai pu aller au bout de chacune de mes envies et de mes ambitions.

Il s’agit de votre troisième album depuis 2015. C’est peut-être le plus abouti selon vous ?

Selon moi oui parce que j’ai été multifonctions dans cet album. J’ai été active dans toutes les étapes de cet album de sa création à sa production, y compris dans la mise en scène.

Les titres Cadeau d’adieu et Peau Neuve sont les premiers à avoir été dévoilés. Comment ont-ils été accueillis ?

Il y a eu un écho très fort sur Peau Neuve parce que c’est le titre emblématique de l’album. Cadeau d’adieu est vraiment une chanson qui parle aux gens. Quand j’ai fait un petit sondage sur les réseaux sociaux pour demander à ma communauté la chanson que les gens préféraient, c’est Cadeau d’adieu qui ressortait le plus.

Est-ce qu’avec cet album le public a découvert une nouvelle “Nach” ?

Je pense que les gens ont découvert une nouvelle facette de ma personnalité et aussi une nouvelle phase de ma vie. Je ne raconte pas exactement la même chose que dans mes autres albums. Je rencontre aussi un nouveau public qui me découvre et ça me fait super plaisir ! Ce sont des gens qui ne me connaissaient pas vraiment, qui étaient un peu passés à côté de ma musique et qui captent encore plus ma personnalité et ma vérité grâce à cet album.

Vous vous produisez sur la scène de La Cigale ce lundi 18 mars. Comment vous sentez-vous à l’idée d’interpréter les chansons de votre album devant le public parisien ?

Je suis impatiente de chanter devant le public. En ce moment, je suis en tournée et c’est un bonheur d’être sur scène et encore plus à Paris parce je suis parisienne. En plus La Cigale, c’est une salle que je n’ai jamais faite en mon nom. Ça va être un moment assez émouvant.

Photos : © Diane Moyssan.