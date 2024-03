MaMaMa nostalgique dans son nouvel album, Hier sera meilleur

Nouveau projet d’Elliot Diener, chanteur et multi-instrumentiste, le nom MaMaMa se situe entre la grand-mère italienne (Mama) et l’aïeule alsacienne (Mamema). Le chanteur vient de dévoiler son nouvel album intitulé Hier sera meilleur. Un disque d’aveux et d’échos. Entièrement composés, écrits, arrangés et mixés par Elliot Diener, les morceaux qui composent cet album allient prises organiques et productions synthétiques. Euphonium, saxophone, clarinette ou quintet de cordes, enregistrés en studio, côtoient et rencontrent divers synthétiseurs et plug-in électroniques.

Toute la culture : Vous avez sorti le 1er mars dernier votre nouvel album Hier sera meilleur. Que vous inspire ce titre ?

MaMaMa : J’ai voulu parler de nostalgie mais aussi d’ambivalence. C’est un titre ambivalent. Je parle de la différence entre ce qu’on perçoit et la réalité des choses. Finalement, ce qu’on peut percevoir est peut-être plus important que la réalité. L’idée est aussi de dire que, si on chérit notre passé, il continue à nous habiter. Je sais que j’ai été très heureux dans mon enfance mais je pense que je ne retrouverai jamais un état de bonheur, naïf que celui que j’ai connu dans mon enfance. Mais le fait de savoir que je peux continuer à chérir ce moment et le vivre dans ma propre perception, c’est important.

Quels sont les sujets que vous vouliez aborder à travers ces titres ?

J’ai voulu parler de l’amour qu’on a pour ses parents, les gens qu’on aime, que ce soit amoureux ou amical. Et inversement, parler des ruptures amoureuses et amicales, de la perte des gens qu’on aime. J’ai perdu beaucoup de proches ces dernières années, notamment mes grands-parents, mes chiens…

Comment l’album a-t-il été reçu ?

Plutôt bien parce que j’ai eu beaucoup de retours de gens qui me disent qu’ils l’apprécient. Ils ont bien aimé le côté orchestral. J’ai eu la sélection FIP. Il y a en tout une émulsion qui me plaît. Il y a un titre de l’album dont les gens me parlent beaucoup, c’est OOO (On Our Own).

Vous étiez en concert à La Boule Noire le mardi 12 mars. Quelles sont vos impressions ?

C’était agréable de parler un beau moment avec le public parce que j’avais sorti un disque il y a quelques années qui s’appelle Les plus beaux matins. J’ai vécu de plein fouet la tournée annulée etc. Ce concert a marqué pour moi la fin du cycle négatif. J’avais récemment joué aux Bars en Trans mais ce n’était pas un concert auquel j’étais très fier parce qu’il y a eu des petits problèmes techniques qui m’ont mis dans une mauvaise ambiance. Et ce concert à La Boule Noire n’était pas forcément le meilleur concert que j’ai fait mais en tout cas j’ai donné le maximum de ce que je pouvais donner.

Est-ce que vous préparez une tournée actuellement ?

Oui, mais pour le moment, je n’ai pas encore de dates. Je suis en train de développer aussi une configuration solo. Mais j’espère que les prochains concerts en amèneront beaucoup plus !

