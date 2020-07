5 expos à faire sans touristes à Paris

L’épidémie de Covid-19 a éloigné certains touristes de la capitale. Voici la sélection de la rédaction des expos à voir au calme à Paris cet été.

Christo et Jeanne-Claude, Paris ! – Centre Pompidou

L’exposition majeure consacrée à Christo et sa femme Jeanne-Claude retrace l’histoire de 1975 à 1985 de l’empaquetage du Pont-Neuf à Paris et revient sur leur période parisienne, entre 1958 et 1964, avant d’emballer l’arc de triomphe à l’automne 2021. L’exposition, qui devait ouvrir le 18 mars et construite en étroite collaboration avec l’artiste et son équipe, est finalement un hommage à l’artiste décédé depuis. Entre performance et haute couture, la scénographie retrace ses projets les plus fous et met en avant son talent indéniable. La capacité d’accueil du Centre Pompidou a été abaissée à 30% et permet ainsi de découvrir et redécouvrir aussi les collections permanente dans un cadre idyllique.

Du 1er juillet 2020 au 19 octobre 2020. Réservation obligatoire sur le site du Centre Pompidou.

Pompéi – Grand Palais

Le Grand Palais présente une vaste exposition sous forme de parcours immersif et plonge les visiteurs au cœur de Pompéi du temps de sa splendeur et reconstitue le drame. Alliant technologies et archéologie, l’exposition raconte l’histoire fascinante de cette Cité et des (re)découvertes permises par les fouilles menées à toutes les époques, jusqu’à aujourd’hui. Pour respecter les mesures sanitaires, la jauge des personnes pouvant entrer a été réduite des deux tiers, permettant une visite fascinante au grand calme.

Du 1er juillet 2020 au 27 septembre 2020. Réservation obligatoire sur le site du Grand Palais.

James Tissot (1836-1902), l’ambigu moderne – Musée d’Orsay

Le musée d’Orsay présente cet été une retrospective sur le fascinant James Tissot, peintre majeur de la seconde moitié du XIXe siècle. L’exposition s’attache à montrer le contexte artistique et social de son temps et comment ses peintures sont devenues des images iconiques de cette période, explorant ses thématiques et techniques fétiches. Le célèbre musée parisien a lui aussi baissé sa jauge de visiteurs, passant à 5 000 personnes maximum contre 15 000 habituellement, mais tourne avec environ 4 000 entrées quotidiennes depuis sa réouverture. La visite ne peut donc qu’être agréable.

Du 23 juin au 13 septembre 2020. Réservation obligatoire sur le site du musée d’Orsay.

Yves Klein, l’infini bleu – Atelier des Lumières

En parallèle de l’exposition « Voyages en Méditerranée » immersion dans les chefs-d’oeuvre de Matisse, Monet, Chagall et bien d’autres, l’Atelier des Lumières nous plonge également dans le fameux « bleu Klein », officiellement l’International Klein Blue (IKB), célèbre couleur déposée créée par Yves Klein en 1956. L’exposition immersive sublime les oeuvres de l’artiste, des Anthropométries au monochromes, en leur donnant une tout autre dimension.

Du 28 février 2020 au 3 janvier 2021. Réservation obligatoire sur le site de l’Atelier des lumières.

À toi appartient le regard – Musée du Quai Branly

Pour sa réouverture, le Musée du Quai Branly propose une exposition de photographie contemporaine extra-européenne qui aurait initialement dû ouvrir fin mars. Un regard réjouissant et captivant sur la création photographique actuelle, thématique inédite au Quai Branly qui pourtant possède une collection importante de photographie. L’exposition présente des oeuvres rarement vues en France et évoque la représentation et la perception du monde au travers de l’image. Une exposition où prendre le temps est nécessaire, parfaitement compatible avec le calme de l’été parisien.

Du 30 juin au 1er novembre 2020. Réservation sur le site du musée du Quai Branly.

Bonus : Musée du Louvre

Nous ne pouvons aussi que conseiller d’aller voir le Louvre cet été à Paris ! Ces temps-ci, le nombre de visiteurs est d’environ 9 000 par jour, contre près de 40 000 habituellement à la même période. Immense et calme, se sera donc l’occasion de découvrir et re découvrir les collections du mythique musée dans des conditions toutes particulières.

Réservation obligatoire sur le site du musée du Louvre.

Visuel : Affiche officielle expo Christo et Jeanne-Claude © Centre Pompidou