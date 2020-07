Carine Rolland, nouvelle adjointe à la culture d’Anne Hidalgo

L’élue socialiste du 18ème arrondissement Carine Rolland est désormais la nouvelle adjointe à la culture d’Anne Hidalgo. Elle succède à Christophe Girard qui avait brusquement démissionné à la suite des révélations sur les liens personnels qu’il entretenait avec Gabriel Matzneff.

Une élue de terrain

Carine Rolland, bretonne d’origine à fait carrière dans le marketing et la communication, notamment au sein des groupes Lagardère et Metronews. Parallèlement, elle s’engage en politique dans la capitale et est élue sur la liste socialiste du 18ème arrondissement. À l’époque, elle est nommée adjointe à la culture du maire du 18ème, Daniel Vaillant. À ce poste, elle s’est occupée d’événements comme la Fête des vendanges de Montmartre. Carine Rolland est réélue en 2014 et est promue première adjointe du nouveau maire du 18e, Eric Lejoindre. À ce nouveau poste, elle est chargée des portefeuilles des affaires générales, de la culture et du patrimoine. Après avoir été réélue en 2020, elle succède à Christophe Girard au poste d’adjointe à la culture d’Anne Hidalgo, qui salue notamment «l’engagement de terrain sans faille de Carine Rolland, qui l’amènera à concevoir et piloter une politique culturelle engagée au service des Parisiennes et des Parisiens».

Une nomination dans la tempête

Dans l’équipe proche d’Anne Hidalgo depuis sa victoire aux élections municipales de juin 2020, elle a été nommée adjointe «à la ville du quart d’heure». Cette initiative qui avait été mis en avant durant la campagne électorale, a pour objectif de faire de Paris un endroit « où l’on trouve tout ce dont on a besoin à moins de quinze minutes de chez soi », selon les mots d’Anne Hidalgo. Ce projet à pour but d’améliorer le cadre de vie des parisien.nes et de diminuer la pollution. Elle continuera de superviser cette initiative au côté de Patrick Bloch, l’adjoint à l’éducation également envisagé pour remplacer Christophe Girard, après sa nomination au poste d’adjointe à la culture.

Cette nomination a lieu après la démission brutale de son prédécesseur, Christophe Girard, après que sa proximité avec Gabriel Matzneff ait été révélée par des élues écologistes et féministes, notamment Alice Coffin. Une démission qui n’a d’ailleurs pas été saluée par la maire de Paris.

De son côté, Carine Rolland prend ses fonctions en réaffirmant également son soutien à son prédécesseur

Une mandature marquée par la crise du covid et ses impacts sur le monde de la culture

La crise du Covid a durement touchée le secteur de la culture à Paris, un domaine majeur de la capital et un des plus sinistrés. Les musées sont vidés de leurs touristes, les théâtres fermés depuis des mois et les salles de cinéma vides, malgré leur réouverture. La fermeture du Grand Rex, un lieu mythique, est d’ailleurs un des symboles de la crise dans laquelle est plongée la culture. Un plan d’urgence de 15 millions d’euros à d’ailleurs été adopté en mai pour secourir les artistes et les acteurs du secteur culturel parisien. Carine Rolland devra en assurer la mise en place et se préparer pour la suite.

