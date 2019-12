Asia Argento : Présidente du jury de la 27ème édition du Festival de Gérardmer

Pour la nouvelle édition du Festival international du film fantastique de Gérardmer, qui se déroulera du 29 janvier au 2 février, la réalisatrice et actrice Asia Argento a été choisie pour présider le jury des longs-métrages.

Le voile a été levé lors de la conférence de presse à Gérardmer le mardi 17 décembre 2019 : Asia Argento sera la nouvelle présidente du jury. Agée de 44 ans, elle a commencé sa carrière en 1986 et s’est distinguée à plusieurs reprises dans le genre fantastique. Elle a notamment beaucoup tourné avec son père, Dario Argento, connu pour ses gialli – films italiens à la frontière du cinéma d’horreur, policier et de l’érotisme – et son style fantastique qui tend vers l’horreur. Elle a ainsi pu jouer dans le Syndrome de Stendhal en 1996 ou encore dans Le fantôme de l’opéra en 1998. Si elle a également travaillé avec d’autres grandes réalisateurs tels qu’Abel Ferrara ou Patrice Chéreau, elle est elle-même la réalisatrice de plusieurs films dont les plus connus sont Scarlet Diva et Le Livre de Jérémie. Asia Argento est donc une artiste accomplie qui a une multitude de facettes.

Le Festival de Gerardmer n’est pas une terre inconnue pour l’actrice qui a déjà fait partie du jury en 1999. Mais elle est la première femme à présider le célèbre festival qui existe depuis 1994.

Cette année, le film fantastique français sera mis à l’honneur avec la présence de plusieurs cinéastes dont Jan Kounen, Olivier Assayas et Fabrice du Welz.

Cette nomination est d’autant plus importante qu’Asia Argento a été une figure emblématique du mouvement #MeToo. Des accusations d’agressions sexuelles portées à son encontre par un jeune homme, mineur au moment des faits, et le décès de son compagnon, Anthony Bourdain, lui avait fait prendre un peu de distance ces dernières années. Elle revient ainsi en force pour cette édition 2020 du Festival de Géradmer qui promet d’être…fantastique !

Visuel ©Stefano Lachetti, issu du communiqué de presse du festival.