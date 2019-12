Playlist du Lac des Cygnes par Le Ballet de l’Opéra de Kiev

Le Ballet de l’Opéra national de Kiev (également appelé le Ballet de l’Opéra national d’Ukraine), qui a remporté un grand succès l’année dernière avec Casse-noisette, revient au Théâtre des Champs-Elysées du 24 décembre 2019 au 5 janvier 2020. Le prestigieux Ballet de l’Opéra National de Kiev, dirigé par Aniko Rekhviashvili, et l’Orchestre Hexagone sous la baguette du maestro Viktor Oliynyk, offriront 16 représentations durant les fêtes de Noël.

La chorégraphie classique de Valeriy Kovtun (1944-2005) est fidèle à la version originale que Marius Petipa et Lev Ivanov ont présentée au Théâtre Mariinsky à Saint-Pétersbourg, alors qu’on connaît différentes versions.





Les danseuses et danseurs étoiles du Ballet de l’Opera National de Kiev, Nataliia Matsak, Anastasiia Shevchenko et Iuliia Moskalenko (Odette/Odile) et Denys Nedak, Jan Vana et Stanislav Olshanskyi (Siegfried), joueront en alternance ces rôles mythiques du ballet classique, dans cette version créée en 1986 qui a déjà connu plus de 500 représentations dans le monde entier.

Le Lac des Cygnes : rencontre avec Natalia Matsak et Jan Vana au Théâtre des Champs-Elysées sur Vimeo.

Une journée avec Yulia Moskalenko au Théâtre des Champs-Elysées sur Vimeo.

Le Lac des Cygnes : rencontre avec Anastasia Shevchenko et Denys Nedak au Théâtre des Champs-Elysées sur Vimeo.

En parallèle aux représentations, on peut assister à des cours publics le jeudi 26 et le lundi 30 décembre et le vendredi 03 janvier à 11h.

Le spectacle a été porté en DVD et Blu-Ray chez Bel Air Classiques : références : BAC174 (DVD) ; BAC574 (Blu-Ray), durée 130 mn.

Visuel : affiche du spectacle