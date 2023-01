Festival de Gérardmer 2023 : Journée du 25 janvier 2023 : « Blood » de Brad Anderson

Le réalisateur de The Machinist (2004) et de The Call (2013) a l’honneur d’ouvrir la 30ème édition du Festival international du film fantastique de Gérardmer.

Premier jour et premier film pour cette édition anniversaire du plus grand festival de films fantastiques (science-fiction, horreur, thriller…) en France. Sans grande surprise, il fait froid, et on ne peut pas dire que le soleil soit au rendez-vous. Mais c’est justement toute cette ambiance qui nous fait frissonner qui nous fait aimer Gérardmer. Pourquoi tiendrait-on un festival de films d’horreur à Cagnes-sur-Mer en septembre ?

Jesse (Michelle Monaghan, vue dans True Detective et Gone Baby Gone), infirmière, s’installe avec son fils et sa fille dans une nouvelle maison, en plein divorce avec son mari. Les deux enfants explorent les environs et découvrent un lac asséché duquel semble émaner une force surnaturelle. Le chien de la famille s’excite, disparaît et, lors de sa réapparition, mort Owen. Ce dernier, hospitalisé car gravement blessé, développe une étrange addiction : seule l’ingestion de sang le maintient en vie.

Brad Anderson s’essaye au drame familial saupoudré d’éléments horrifiques, sans pour autant convaincre. Si le film connaît un beau crescendo, le film souffre pourtant d’un scénario en lequel on peine à croire, notamment car le postulat d’une mère prête à tout pour sauver son fils ne convainc pas pleinement. Le film progresse classiquement, servi par une belle photographie et quelques idées angoissantes (le rapt d’une patiente de l’hôpital dans lequel travaille Jesse). Mais on aurait aimé que Blood (Prix du titre le plus original) choisisse sincèrement entre drame familial et histoire horrifique.

Blood de Brad ANDERSON, Etats-Unis, 2022, 1h48

