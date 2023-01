Festival de Gérardmer 2023 : Journée du 29 janvier 2023 : Une fin du monde, deux apprentis astronautes et des pierres qui roulent

La dernière journée de la 30ème édition du Festival international du film fantastique de Gérardmer nous a présenté trois films de solide facture, ce qui nous a permis de rattraper la journée d’hier.

Il faut se lever tôt ce matin pour aller voir Zeria de Harry Cleven. Le film intrigue pour plusieurs raisons : c’est le plus court de la sélection, c’est un film d’animation et ce n’est pas le coup d’essai de son réalisateur, car son troisième film, Trouble, a remporté en 2005 le Grand Prix du Festival de Gérardmer. Zeria se présente comme un long monologue, la lecture d’une missive d’un grand-père adressé à son petit-fils, Zeria, qui a du quitter la Terre, comme la majorité de la population. Le narrateur revient sur son enfance, les moments forts de sa vie et espère que Zeria reviendra sur Terre un jour, devenant ainsi le premier être humain à découvrir la planète bleue sans l’avoir jamais connue auparavant. Si Zeria séduit, c’est par son côté onirique qui s’en dégage, le film étant peuplé de marionnettes et de maquettes. Les trouvailles se succèdent, les moments étranges et drôles parsèment le film. A la limite de l’expérimental, le film de Harry Cleven émeut autant qu’il intrigue.

Puis c’est le choc, le coup de cœur, la révélation de cette édition : Tropique, d’Edouard Salier. Deux frères jumeaux, Lazaro et Tristan, s’entraînent dur pour devenir astronautes et réussir le concours d’entrée. Mais une étrange comète s’écrase proche d’un lac où les deux jeunes hommes sont partis nager : Tristan, contaminé, se transforme physiquement et mentalement. Si l’argument fantastique est ici bien mince, Tropique n’en est pas moins un grand film, et a toute sa place dans un Festival tel que celui de Gérardmer. Premier long métrage de fiction de son réalisateur, Tropique explore des thèmes aussi forts que la gémellité, la famille, le handicap, le rapport à l’autre, la compétition. Avec une grande finesse et trois très bons acteurs (Pablo Cobo, Louis Peres, Marta Nieto), Edouard Salier nous émeut énormément. Cela fait quelques temps que nous n’avions pas vu un film aussi fort… Il faudra patienter jusqu’au 14 juin 2023 pour le voir en salles.

La Montagne de Thomas Salvador n’est pas totalement une exclusivité : nous l’avions déjà vu lors du PIFFF d’où il était reparti avec avec l’Oeil d’or en décembre 2022, sachant que le film avait été présenté au printemps dernier à Cannes à la Quinzaine des réalisateurs. La Montagne convainc grandement dans sa première partie, celle d’un homme, Pierre, ingénieur parisien, joué par Thomas Salvador, qui décide de quitter sa vie pour s’installer en bivouac de haute montagne et ne plus redescendre. Cette sorte de Into the wild français intrigue, le film ne donnant pas de véritable explication, magnifié par les paysages de Chamonix. L’introduction de l’élément fantastique (des pierres luminescentes qui se déplacent) nous a moins parlé, et on ne comprend pas vraiment en quoi cela rajoute une plus-value au scénario qui aurait très bien pu dérouler cette renaissance et l’histoire d’amour avec Louise Bourgoin sans passer par le fantastique. La lenteur du film a fortement décontenancé la salle.

Enfin, quelques mots pour conclure sur le Palmarès de cette trentième édition. Sans grande surprise et de manière justifié, La Pietà d’Eduardo Casanova rafle trois prix importants : le Grand prix, le Prix du public et le Prix du jury jeunes. Beaucoup plus surprenant car nous n’en partageons pas les choix, Piaffe d’Ann Oren et La Montagne de Thomas Salvador repartent ex-aequo avec le Prix du jury. Watcher de Chloé Okuno remporte quant à lui le Prix du 30ème Festival de Gérardmer, tandis que Il y a beaucoup de lumière ici de Gonzague Legout (le court métrage qui nous a le moins passionné…) gagne le Grand prix du court métrage.

Zeria de Harry CLEVEN, Belgique, 2021, 1h01

Tropique d’Edouard SALIER, France, 2022, 1h50

La Montagne de Thomas SALVADOR, 2022, 1h52

Visuel : Extrait du film Tropique d’Edouard SALIER