Festival de Gérardmer 2023 : Journée du 27 janvier 2023 : De l’eau, du feu et du rose

Deux films en compétition (Memory of water et La Pietà) et un film Hors compétition, En plein feu, pour cette troisième journée à Gérardmer.

Le premier film de la journée est un film de science-fiction finlandais, en compétition ! C’est d’ailleurs un petit événement dans le pays nordique car Memory of Water est le deuxième budget le plus élevé du pays confié à une réalisatrice. Pour rappel, une Finlandaise avait gagné le Grand Prix l’an dernier, Hanna Bergholm, pour Ego, de quoi donner envie de surveiller ce qui vient du pays. Le film s’ouvre par la mort du père de Noria (Saga Sarkola), Maître du thé de son village. Comme le veut la tradition, Noria reprend les fonctions de son père. Dans ce monde futuriste où l’eau est strictement contrôlée, elle hérite également d’un lourd secret qui pourrait changer la destinée du monde. Adapté d’un roman finlandais, le film se révèle très classique, suivant le parcours d’une héroïne qui surmonte peu à peu les obstacles. On se trouve également face aux éléments calibrés de la dystopie : police partout, objets futuristes, costumes un peu travaillés. Sans être réellement mauvais, Memory of water ne révolutionne rien, et avance un peu trop sagement sur des rails.

Après l’eau, le feu, avec En plein feu de Quentin Reynaud, troisième film de son réalisateur après Paris-Willouby et Cinquième set. Le film, présenté Hors compétition, se concentre sur un fils (Alex Lutz) et son père (André Dussollier, magistral) dans un présent que l’on aimerait dystopique. Installés dans les Landes, les deux hommes doivent suivre le parcours d’évacuation mis en place par les autorités, alors qu’un feu se propage. Mais les éléments les rattrapent et les embouteillages s’accumulent… Voilà un film catastrophe français, chose assez rare pour être soulignée ! Bénéficiant d’une très belle photographie, En plein feu se découpe à peu près en deux parties, avec une première partie fonctionnant un peu plus. Pour autant, le film possède un incroyable souffle, et ne peut laisser de marbre lorsque l’on se souvient de l’été 2022. Loin d’être un moment de détente, le film malmène ses deux personnages principaux, multiplie les retournements de situation sans esbrouffe et développe une belle histoire sur la filiation en arrière-plan.

Pas vraiment d’élément naturel dans La Pietà, mais plutôt du rose, du rose, du rose. Libertad est une mère abusive, couvant de façon inappropriée et maladive son fils, jeune adulte. L’empêchant de sortir et de voir son père dont elle est divorcée, Libertad va voir la relation qu’elle entretien avec son enfant quelque peu malmenée lorsqu’elle apprend que celui-ci a un cancer du cerveau. Eduardo Casanova nous avait déjà bien dérangé avec Pieles (disponible actuellement sur Netflix), et récidive allégrement avec La Pietà. Par les thèmes qu’il aborde, on pourrait rapprocher le film de ceux de Xavier Dolan et de Pedro Almodovar, et par son esthétique, d’Alejandro Jodorowsky et des Monty Python. On croise notamment dans La Pietà une licorne découverte en Corée du Nord, un horrible accouchement, une femme qui nie fumer une cigarette allumée à la main, une discussion incroyable sur l’emblème du cancer du sein, etc. Sans prétention Eduardo Casanova s’en donne à cœur joie, osant même un parallèle avec la Corée du Nord que l’on ne peut que vous inviter à découvrir. La salle était en délire !

Memory of Water de Saara SAARELA, Finlande, Allemagne, Estonie et Norvège, 2022, 1h40

En plein feu de Quentin REYNAUD, France et Belgique, 2022, 1h25

La Pietà d’Eduardo CASANOVA, Espagne et Agrentine, 2022, 1h24

Visuel : Image de du film La Pietà