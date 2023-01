Emma Peters fait salle comble à la Cigale !

La Cigale accueillait Emma Peters et ses trois musiciens pour un concert exceptionnel ce 26 janvier ! Reprises acoustiques, rythmes bossa nova, paroles mordantes, la chanteuse mélange les influences dans une mélancolie colorée, enivrant une salle comble qui n’a cessé de l’applaudir. Rien d’étonnant à ce qu’elle soit nommée comme Révélation féminine aux Victoires de la musique 2023…

Quoi de mieux pour commencer une tournée que de remplir La Cigale ?

Hier soir, pour la deuxième date de sa tournée 2023, Emma Peters pouvait se targuer de voir La Cigale affichée « complet ». Accompagnée de sa guitare, elle est arrivée sur scène sous un tonnerre d’applaudissements, éblouissant son public de sa veste dorée étincelante et de son sourire lumineux. « J’ai commencé à faire de la musique dans ma chambre et là, vous êtes nombreux à squatter ! », ironise-t-elle avant d’entamer la soirée avec Traverser. Elle nous entraîne dans une balade en tandem sous le ciel de Paris, où se mêlent solitude cadencée et danse nonchalante. On dévale sans peine la pente de ces états d’âmes mélodieux. Passant à la vitesse supérieure, la flânerie devient carnaval dans Les rues de ma ville, rythmée par des influences latino et des ondulations brésiliennes. Et l’étincelle devient feu de joie : toute la salle s’enflamme sur Feu, sous les lumières clignotant au rythme de ses paroles cisaillées.

Reprises acoustiques et plume incisive

S’étant fait connaître avec des reprises postées sur YouTube, Emma Peters nous avoue avoir pensé ne pas être capable d’écrire ses propres morceaux. En interprétant la toute première chanson qu’elle a écrite, Je mens, personne ne peut comprendre comme elle a pu en douter ! Avec ses musiciens, elle reprend ce morceau piano-voix, issu de son album Dimanche, dans une version spéciale qui laisse l’émotion intacte. Ses compositions et ses paroles n’égalent pas seulement ses covers : elles les surpassent, fusionnant habilement un phrasé rap, des rythmes bossa nova, des sonorités soul et des influences de chansons françaises. Avec une sincérité sans détour et un charme désarmant, l’auteur-compositrice-interpète mélange les styles et passe d’un registre à l’autre avec une aisance déconcertante.

De l’intimité de sa chambre à la lumière de la scène

Si sa carrière a débuté sur les réseaux sociaux, la chanteuse n’en est pas moins dotée d’une présence scénique remarquable. Son premier album a beau avoir été composé pendant le confinement, elle dégage une énergie brute et une spontanéité contagieuse. Emma Peters reste elle-même de sa chambre à la Cigale : vive, drôle et entière. Elle a conservé la force simple et directe qui a fait le succès de ses reprises, en y ajoutant le punch et l’ardeur nécessaires pour faire danser quasiment 1 000 personnes. On a peine à croire qu’elle était terrifiée à l’idée de monter sur scène !

Influencée par la planète rap, reprenant l’honnêteté du langage et la puissance des productions, son écriture se teinte de poésie et sa voix s’adoucit sur des morceaux comme Ma prière ou Allez Salut. Balayant un large spectre d’émotions, elle nous racontent ses folies, ses peurs, ses peines de cœur. Elle nous livre, sans filtre et sans fard, ses nuits et ses jours, ses amours avec humour, ses doutes et ses rêves. Munie simplement de sa guitare, elle captive le public par la seule force de ses mots. Avec sa chaleur vocale et son timbre suave, on a parfois l’impression d’être au coin du feu, dans l’intimité duveteuse de sa chambre.

