Agenda cinéma de la semaine du 18 décembre

Au lieu de vous parler encore comme tous les autres médias de la sortie de l’iconique Star Wars- l’Ascension de Skywalker, nous vous proposons de découvrir d’autres étoiles, d’autres univers qui méritent toute notre attention « dans une galaxie lointaine, très lointaine… »

Notre Dame de Valérie Donzelli

La réalisatrice veut nous redonner le goût à la ville de Paris et à ses monuments, on retrouve ainsi Notre Dame avec des nouveaux travaux autour de cet édifice historique. Un film qui nous parle de l’amour d’une ville, de l’amour d’une femme pour ses enfants, d’un amour de l’architecture, et des drames qui construisent une vie.

Au coeur du monde de Gabriel Martins et Maurillio Martins

Gabriel Martins avait participé en 2017 à la Quinzaine des Réalisateurs pour son court-métrage Nada, cette fois-ci au cinéma nous avons le plaisir de découvrir son univers encore plus en profondeur avec son long métrage Au coeur du monde. Un film brésilien qui est une fiction et qui nous donne à la fois un aperçu de la vie dans les favellas. Une vie difficile, où les gens se croisent, s’aiment et se détruisent et tentent de fuir ou de survivre ensemble à cette misère et aux inégalités sociales.

The Lighthouse de Robert Eggers

Le réalisateur de The Witch fait encore parler de lui avec un nouvel univers aussi sombre que dans cet autre film. Un film qui nous saisit tant par le jeux des acteurs que par l’ambiance macabre et mystérieuse qui se déroule dans ce phare. Une histoire proche de la tension d’un thriller et d’un film d’épouvante le jeux des acteurs est incroyable, à ne pas louper! Découvrez aussi notre critique du film ici.

Après la nuit de Marius Olteanu

Présenté au festival « Chéries- chéris », nous vous en avions parlé, le voici maintenant à coté de chez vous au cinéma. Le réalisateur nous plonge dans les pensées d’un couple qui cherche à se comprendre et à se faire accepter pour pouvoir vivre dans la société. Une femme découvre l’infidélité de son mari qui vit une romance avec un homme.

Talking about trees, de Suhaib Gasmelbari

Une documentaire plein d’humour qui nous représente un groupe de cinéastes du Soudan qui se réunissent pour sauver l’âme du cinéma en Afrique. Un combat qui leur tient à cœur, le cinéma leur permettant de rêver à d’autres horizons, un cinéma vital. Il décident donc d’organiser une projection publique qui s’appellera la « Révolution » tout en bravant les interdits de la censure que subit le pays africain.

Visuel: Affiche film Talking About trees de Suhaib Gasmelbari