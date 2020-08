Catherine Marnas programme une saison exceptionnelle

La covid avait décrété un arrêt complet des représentations et aliéné l’humeur générale à une diffuse inquiétude. Catherine Marnas, cependant que lucide sur les risques et les contingences saute l’obstacle avec l’annonce d’une saison qui héberge ceux des artistes que nous aimons le plus à Toutelaculture.

C’est toute l’équipe du TnBA , Théâtre National de Bordeaux Nouvelle Aquitaine qui derrière Catherine Marnas se réjouit de retrouver son public. En s’engageant à mettre en œuvre l’ensemble des mesures sanitaires, le choix a été fait de limiter la vente à la moitié des sièges en salle en attendant les prochaines directives du ministère, qui à ce jour se dirige vers une jauge complète, mais avec port du masque généralisé.

Coté artistes en résidence, les annonces sont fortes et enthousiasmantes. Ainsi le TNBA accueille Aurélie Van Den Daele, la jeune metteuse en scène nous avait éblouie en 2017 avec sa mise en scène de Angels in America, et avait commis une des meilleures créations scéniques de 2019 avec L’absence de guerre. Avec elle, Vanasay Khamphommala, dramaturge-auteur- performeur/meuse, chanteur/se , un homme/femme orchestre passionnant et passionné rejoint la maison Marnas. Il fut entre autre le compère de Jacques Vincey dans l’étonnante adaptation du marchand de Venise de Shakespeare :Business in Venice . Ajouter ses deux arrivants à Solenn Denis et Gérard Watkins est gage d’une saison sur le signe du talent de l’innovation et de la joie.

La saison démarrera le 30 septembre avec La Gioia (la joie) de Pippo Delbono, un spectacle étonnant défendu par une troupe singulière à découvrir. Pour deux dates Catherine Marnas propose avant une tournée nationale de revoir sa pièce retravaillée avec l’auteur américain par elle même et que nous avions applaudie la saison dernière : A Bright Room Called Day de Tony Kushner . Gérard Watkins quant à lui continue son travail sur le théâtre, sur le genre et sur le féminin. Apres Ysteria monté au TNBA, l’artiste franco anglais a retraduit le Hamlet de Shakespeare pour en extraire un peu plus sa singulière critique du patriarcat. Hamlet y sera joué par une femme. Nous sommes impatients dans l’attente du 5 janvier date de la création de ce Hamlet actuel. Entre temps, Aurélie Van Den Daele, génie de la scénographie, créera le 15 décembre un conte tout public Glovie, tandis que Catherine Marnas monte un texte de Koltés avec le comédien lunaire mais en même temps terrien Iljir Selimoski.

La saison promet quelques autres perles telles que La Double inconstance de Marivaux dans une mise en scène actualisante et réussie de Galin Stoev, ou le Kadoc de Remi Devos mis en scène par Jean Pierre Rives.

En résumé, le TNBA sous l’impulsion de l’infatigable et passionnée Marnas présente là une saison éblouissante. La directrice du théâtre de Bordeaux construit une des plus belles saisons jamais vues, un sans faute garanti par des artistes épatants.

visuel Glovie de Van den Daele crédits TNBA