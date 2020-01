Les Victoires de la Musique 2020 : une 35ème édition rénovée

Ce lundi 13 janvier s’est déroulée la conférence de presse des 35e Victoires de la Musique au Casino de Paris. Une édition qui s’annonce d’ores et déjà différente des précédentes.

Pour la troisième année consécutive, les Victoires de la Musique 2020 s’installeront à la Seine Musicale de Paris. La cérémonie sera retransmise en direct à partir de 21h05 sur France 2, France Bleu et France Inter. Pour Romain Vivien, nouveau président des Victoires de la Musique, cet anniversaire sera « un peu particulier » avec quelques nouveautés.

Les nouveautés de cette 35e édition

Hormis le nouveau président, la cérémonie connait cette année deux grands changements. Notamment un renouvellement de l’Académie des votants. En effet, celle-ci passe de 600 à 900 votants. Parmi eux, se trouvent 200 personnes non professionnelles qui « ont fait candidature auprès des Victoires de la Musique » afin de participer aux votes des deux premiers tours. Et ce, au même titre « qu’un producteur, un éditeur, un artiste ou un attaché de presse » explique Romain Vivien au micro. « On a voulu aller vers plus de parité. Choisir parmi ces 200 votants : 100 hommes et 100 femmes tirés au sort dans un château masculin et féminin. » ajoute le président des Victoires de la musique.

Le second changement porte sur les catégories qui passent de treize à huit. Une réduction qui s’explique par la suppression des catégories dites de « genre ». A savoir les musiques urbaines, le rap, le rock, les musiques électroniques et le world. « L’idée c’est d’être plus lisible pour le public et d’éviter qu’il y ait trop de subjectivité sur le choix d’une catégorie pour tel ou telle artiste » justifie Romain Vivien. Ce dernier espère que ces Victoires laisseront « plus de place à la musique » et aboutiront à « une cérémonie plus courte » en terme de temps.

« Le plus grand show musical français en direct et en live » comme l’appelle ainsi Alexandra Redde-Amiel, directrice des variétés et divertissements chez France Télévisions sera placé « sous le signe du renouveau ». L’objectif est de « redonner à cette cérémonie, son caractère prestigieux, solennel et populaire ». Cette année, tous les nommés auront la possibilité de venir chanter leur titre en live et en direct de la Seine Musicale. Le tout dans un décor qualifié par la directrice de « grandiose ». Mais qui dit « renouveau » dit aussi animation exceptionnelle. En effet, les visages de la « famille France Télévisions » viendront au service des artistes et de la musique. Et cerise sur le gâteau ! La cérémonie sera présidée par Florent Pagny.

France Inter, partenaire fidèle des Victoires de la Musique

Les Victoires de la Musique sont un programme phare de la télévision mais « aussi de la radio ». C’est ce que souligne Didier Varrod, directeur musical de Radio France. France Inter est le partenaire historique des Victoires de la Musique depuis plus de deux décennies. « La plus belle anti-chambre des Victoires » selon le directeur musical de Radio France. Nouveauté cette année, Radio France lance un podcast évènementiel qui retrace ces trente-cinq années de Victoires. Tout ceci réalisé et présenté par Didier Varrod qui aura l’honneur de faire revivre au public « les moments les plus émouvants, les plus rocambolesques et les plus improbables ». Ce podcast sera mis en ligne d’ici le 3 février. France Inter diffusera par ailleurs le concert des Révélations ce vendredi 17 janvier dans l’émission Côté Club animée par Laurent Gaumarre.

Plus que jamais, les Victoires de la musique sont un tremplin pour la jeune génération d’artistes. Ceux pour qui ces Victoires constituent « la reconnaissance qu’ils ont toujours cherché à obtenir » selon Didier Varrod.

Parmi eux: Suzane, Malik Djoudi, Hoshi, Maelle, Aloïse Sauvage et Pomme figurent parmi les catégories « révélation scène » et « album ».

Rendez-vous donc le vendredi 14 février sur France 2, France Bleu et France Inter pour ces 35e Victoires de la Musique. Et Victoire à tous les artistes !

Visuels : Facebook ©Victoires de la musique pour l’image en avant, ©Kevin Sonsa-Kini pour l’image d’article.