L’agenda cinéma de la semaine du 15 janvier

De beaux documentaires, du drame historique et du drame, simplement, pour cette semaine grise de mi-janvier. De quoi aller, le cœur tiré, s’emmistouffler dans les sièges de cinéma. Voici notre sélection.

1917 – SAM MENDES

En pleine Première Guerre Mondiale, deux soldats se voient confier la tâche d’amener un message à une de leurs troupes. Si la mission est accomplie à temps, 1600 soldats seront sauvés – la course contre la montre bat son plein. Un film qui ne lâche pas son spectateur, la tension est intense et la musique, sensationnelle, soutient le rythme. En effet, Sam Mendes voulait que son film soit 2h d’un seul et même plan-séquence, un « one shot » – cela explique qu’il soit si haletant. Les acteurs sont tous aussi bons que les autres, et leurs performances sont épatantes : on peut y retrouver George McKay (Bo dans Captain Fantastic) et Dean-Charles Chapman (Game of Thrones, Le Roi) en premiers rôles, Andrew Scott (des séries Sherlock et Black Mirror), Colin Firth et Benedict Cumberbatch.

1917 a déjà fait un bon départ : il a déjà reçu deux Golden Globes; et nominé pour 10 Oscars – dont celui du meilleur film, du meilleur scénario original et de la meilleure musique (nous savons comme cet aspect est important pour un film de guerre).

Marche avec les loups – JEAN-MICHEL BERTRAND

Une immersion incroyable dans un monde sauvage et mystérieux, celui des loups. Après La vallée des loups (2017), voici le deuxième opus de l’enquête passionnante de Jean-Michel Bertrand. Cela fait deux ans que le réalisateur arpente les territoires montagneux, à travers les Alpes et le Jura, sur la piste de ces animaux qui avaient disparus pendant 80 ans et qui reviennent, peu à peu, sur leur territoire. Avec simplicité et lucidité, ce documentaire permet de découvrir des paysages incroyables, silencieux, et ouvre une fenêtre sur la nature. Jean-Michel Bertrand, en racontant son aventure sur la trace des loups, pose des questions sur la cohabitation de l’animal et de l’humain, ouvre à l’émerveillement, et invite à une attention délicate envers nos voisins canidés.

À aller voir en famille !

Systême K – RENAUD BARRET

Ce documentaire surréaliste et poétique nous emmène dans les rues de Kinshasa, capitale de la République Démocratique du Congo, où l’art envahit la rue. La caméra de Renaud Barret nous permet de suivre les artistes de cette ville individuellement ou collectivement, leur donne la parole et nous montre les réactions de leur public, médusé, choqué ou séduit. Un travail de l’image et du son qui nous entraîne dans les bruits de la ville et les étincelles des soudures, dans cette capitale écartelée entre art de la récup et publicités envahissantes. Un film qui vaut donc tout autant pour son propos – la découverte d’un pan inédit de Kinshasa – que pour son travail esthétique. À voir absolument.

Voir la critique de notre journaliste Julia Wahl ici.

Swallow – CARLO MIRABELLA-DAVIS

Hunter mène une vie paisible aux côtés de son mari, Richie, qui vient de prendre la tête de l’entreprise familiale. Mais lorsqu’elle tombe enceinte, elle se trouve confrontée à une nouvelle obsession : elle ingère des substances non comestibles. Son mari et sa famille ressèrent leur attention; elle devra appréhender le problème que cache cette complusion, et se battre contre les emprises diverses. Un premier film émouvant qui explore un trouble alimentaire peut connu, le pica, et montre comment le passé peut prendre possession du présent. Carlo Mirabella-Davis nous offre un scénario étonnant et touchant, de belles couleurs et une histoire très bien amenée grâce à la performance soutenue d’Haley Bennett.

N’oubliez pas d’aller taper à la porte des petits cinémas indépendants.

Bonne semaine !

Visuel : image du film Marche avec les loups, ©Gebeka Films