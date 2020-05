Ces musiciens qui se filment dans leur confinement (49)

En attendant les annonces gouvernementales de demain sur le déconfinement du secteur culturel, voici notre sélection toujours débordante d’idées !

Nous soutenons les artistes en diffusant leurs initiatives, mais vous pouvez également soutenir vous-mêmes en refusant le remboursement de vos billets de concerts annulés, en faisant des dons spontanés à des institutions de votre choix, ou encore en signant des pétitions accompagnées ou non des dons :

Un site de concerts virtuels Classique sur Canapé (tous les jeudis à 18h) a été créé à l'initiative du jeune altiste Ludovic Levionnois , qui permet de s'abonner à un pack de 4, 8, ou 12 concerts à des prix modiques de 15, 30 et 40 €.

, qui permet de s’abonner à un pack de 4, 8, ou 12 concerts à des prix modiques de 15, 30 et 40 €. A l’initiative du pianiste David Fray et des Quatuors Modigliani, Ebène et Diotima

et des, les musiciens indépendants ont publié une Tribune sur le site de France Musique . Les musiciens qui ne sont pas encore sur la liste et désireux d’y figurer peuvent contacter les organisateurs.

Si vous connaissez des initiatives en faveur des musiciens, faites-nous savoir !

Le Chœur de Radio France propose « O fortuna », extrait de Carmina Burana de Carl Orff.

Le Trio Atanassov se transforme la situation énervante à une belle musique ! C’est ça, la créativité des artistes !

Le pianiste Guillaume Vincent (notre sélection n°5) et le joueur de tuba Thomas Leleu (notre sélection n°8) collaborent virtuellement pour ces quelques notes d’après le film Les Valseuses.

François Lazarevitch, flûtiste, joueur de cornemuse et fondateur des Musiciens de Saint-Julien, lance le « projet Trilogue » et l’explique dans cette vidéo. . Les compositeurs Vincent Bouchot, Philippe Hersant et Gérard Pesson vont « réagir » à trois œuvres de leurs illustres prédécesseurs du 18e siècle, Jean-Marie Leclair, Jean-Philippe Rameau et François Couperin, pour en offrir un éclairage inédit. Le programme sera conduit par François Lazarevitch à la flûte, Lucile Boulanger à la viole de gambe et Justin Taylor au clavecin. Vous pouvez soutenir le projet sur ce lien.

Le clarinettiste Petr Vasek est aussi bien à l’aise à son instrument qu’à la tape des mains !

Geneva Camerata confinée de What a Wonderful World, pour un monde merveilleux !

Le pianiste Igor Levit (notre sélection n° 2) qui a donné un récital par jour depuis le 12 mars, a mis un point d’orgue, hier le 4 mai, sur ses soirées quotidiennes en direct. Bravo pour ces 52 concerts !

Samara Ginsberg va ravir les fans de Star Wars avec cet arrangement à 8 violoncelles !

