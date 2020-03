Ces musiciens qui se filment dans leur confinement (5)

Notre série continue ! Voici notre sélection du dimanche 22 mars.

Dans le prolongement de la Journée de la Musique Ancienne et de l’anniversaire de J.S. Bach, l’organiste et chef Masaaki Suzuki vous offre cette vidéo sur Twitter avec un message : « Bon anniversaire tardif à Bach. Que la musique ne disparaisse jamais de ce monde, même dans ce fléau. »

Le violoncelliste Edgar Moreau s’y met ! (Et l’application NomadPlay a la cote!)

Voir cette publication sur Instagram Thoughts to all @nomadplay_app @celimenedaudet Une publication partagée par Edgar Moreau (@edgarcello) le 21 Mars 2020 à 12 :56 PDT

Voici le texte qui accompagne la vidéo sur FaceBook du pianiste Fabrizio Chiovetta : « Des millions de fans me demandent sans arrêt pourquoi je n’ai pas encore publié de vidéo d’artiste confiné en pyjama derrière mon piano désaccordé, l’air grave, solennel et inspiré, avec juste ce qu’il faut de fausses notes pour donner une petite touche de fragilité qui émouvra la communauté. Je vous ai compris! Aujourd’hui je franchis le pas. » Et son interprétation de Schubert est à la hauteur de cette déclaration ! ;-)



La grande violoniste Anne-Sophie Mutter joue Ave Maria de Gounod/Bach, le visage couvert de son masque.

Nos amis norvégiens visent grands ! Voici la Marche d’entrée des Bojars que tout le monde connaît là-bas (que j’ignorais… pardon) par le Kringkastingsorkestret (KORK, The Norwegian Radio Orchestra) dont chaque membre joue à distance !

L’Orchestre philharmonique de Rotterdam vous offre l’Hymne à la joie de Beethoven joué également à distance.

Sanja Sodad du Duo Bizjak prend maximum de précaution pour jouer Debussy. Résultat : Elle propose une nouvelle arrangement fabuleuse de Clair de la Lune !

Le pianiste Guillaume Vincent poste une vidéo par jour. Aujourd’hui, « Round Midnight » de Theolonious Monk.

La soprano Dania El Zein poste ses séances de travail. dans cette vidéo, elle chante un air de Haendel.

Le violoniste Nemanja Radulovic est ému en jouant Après un Rêve de Fauré, qui lui rappelle tant de souvenirs.

Le pianiste géorgien Luka Okros livre sa nouvelle composition en disant qu’il n’est pas doué pour trouver le titre. Si vous lui en proposiez un ?

photo © Orchestre Philharmonique de Rotterdam