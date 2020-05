Ces musiciens qui se filment dans leur confinement (45)

Les musiciens ne s’arrêtent pas, même le jour de la fête du travail ! Voici notre sélection le premier mai.

Nous soutenons les artistes en diffusant leurs initiatives, mais vous pouvez également soutenir vous-mêmes en refusant le remboursement de vos billets de concerts annulés, en faisant des dons spontanés à des institutions de votre choix, ou encore en signant des pétitions accompagnées ou non des dons :

L’Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo présente une musique peu habituelle pour son répertoire : Someday we’ll all be free, arrangement de Marcus Miller et Ira Hearshe. Et vous verrez, il y a un beau monde !

Grâce au confinement, Théotime Langlois de Swarte a enfin pu jouer avec sa sœur Pauline Langlois de Swarte cette mélodie du Ballet des ombres heureuses de Gluck.

Un des plus fidèles complices de Théotime, Thomas Dunford propose, seul, sa dernière composition musicale.

Dans « Live with Carnegie Hall », le pianiste Jeremy Denk, le violoniste Joshua Bell et le violoncelliste Steven Isselis ont joué en direct sur FaceBook en solo et ensemble.

Jeanette Ericsson présente, à la Lira da braccio (instrument dont Léonard de Vinci était, dit-on, virtuose) construite par Ugo Casalonga, un air ancien qu’une certaine Christina Magdalena Bruun chantait au 18e siècle.

Thro The Wood, groupe de musique écossaise du 18e siècle, présente Jigg.

Le 29 avril était le jour anniversaire de Masaaki Suzuki, chef et organiste du Bach Collegium Japan. Le baryton Ben Bevan offre une interprétation à l’orgue d’un manuscrit rare, découvert récemment !

Alexandre Collard, cor solo à l’Orchestre National de Lille, interprète, tout seul ou presque, un des New York Jazzicals de Ilan Rechtman !

