Ces musiciens qui se filment dans leur confinement (18)

En ce samedi ensoleillé (à Paris), les musiciens de la musique classique sont tous solidaires aux personnels soignants !

En répondant à l’appel de Renaud Capuçon, (présenté dans le premier numéro de notre série) des grandes artistes jouent ensemble et à distance le final du Carnaval des animaux de Saint-Saëns, pour soutenir tous les personnels hospitaliers.

Hier, le 3 avril, c’était le jour de #eurobalcon : on joue Te Deum de Charpentier à la fenêtre à 19h. Pascal Bertin, ex contreténor et directeur du département de la musique ancienne du Conservatoire National Supérieur de Musique et de Danse de Paris, offre sa modeste contribution !

L’immense pianiste de jazz Herbie Hancock dit dans son message : « A message from me to you: keep playing, keep innovating, and keep one another in your hearts. Music brings us together even when we’re apart. » La prochaine fois, on aimerait entendre quelques notes sur le clavier ;-)

Le pianiste Clément Lefebvure, lauréat au dernier Concours Long-Thubaud-Crespin, travaille en confinement quelques pièces de Scriabine. Voici le Impromptu n° 1 op.12.

Le compositeur Andrew Lloyd Webber, qui nous a offert de nombreuses comédies musicales, a joué « All I ask You », extrait du Fantôme de l’Opéra qu’il a composé. Quelque jours après, les musiciens de l’orchestre pour la production de The Phantom Of The Opera, à Londres, lui ont répondu par une vidéo. Emouvant !

Le chef international Antonio Pappano invite la soprano Joyce DiDonato, une autre star, pour interpréter ensemble Canción al arbol del olvido d’Alberto Ginestera. Ils dédient cette petite vidéo aux personnels soignants du monde entier.



Julie Moulin, flûtiste de l’Orchestre du Concertgebouw d’Amsterdam, interprète cet extrait de la Passion selon Saint Matthieu de Bach, en lien avec le livestream diffusé le 3 avril.

Le très grand violiste Jordi Savall que l’on ne présente plus, est également connu pour être pacifiste. Il envoie un message à tous ceux qui luttent contre la maladie.

Thomas Dunford qui joue du luth et du théorbe, présent sur toutes les scènes baroques du monde entier, a composé la chanson We are the Ocean avec ses musiciens complices et jouent souvent en bis aux concerts de son Ensemble Jupiter. Ici, il la joue tout seul.

Photo © Renaud Capuçon / Brut