Agenda cinéma de la semaine du 13 Janvier

L’agenda cinéma de cette semaine témoigne de la persévérance du monde de la culture qui ne se laissera pas abattre. Le monde du cinéma se réinvente en cette période compliquée pour le plus grand plaisir des cinéphiles qui vont pouvoir assister à des festivals en ligne et continuer de nourrir leur culture cinématographique.

Les festivals fleurissent

Rien ne change pour la onzième édition du My French Film Festival, qui a été le premier à proposer un festival de cinéma francophone intégralement en ligne. Le festival veut « mettre en lumière la jeune génération de cinéastes francophones », à travers une sélection représentative des enjeux sociétaux qui secouent notre époque : immigration, amour, émancipation féminine… Du 15 Janvier au 15 Février, les internautes pourront regarder et juger les dix longs métrages et dix courts métrages en compétition sur la plateforme myFrenchFilmFestival. En plus du Prix du public, le Prix du jury international, présidé notamment par l’actrice Monia Chokri, récompensera un des longs métrages en compétition et le Prix de la presse internationale récompensera un long et un court métrage en compétition.

Les centres culturels ne manquent pas d’inspiration pour réinventer la culture à l’heure du covid-19 : pour preuve, la première édition du Festival français du film juif, du 19 janvier au 1er Février, initiée par le FSJU – Centre d’Art et de Culture. Intégralement dématérialisé, la sélection du festival se compose de onze films qui « expriment les diverses facettes de la représentation de la culture, de l’histoire et de l’identité juives dans le cinéma à travers le monde. » Ce sera Sublet, le dernier film de Eytan Fox qui ouvrira le festival, suivi de films également prometteurs à l’instar du drame hongrois de Barnabás Tóth, Akik maradtak ou de The Humorist de Michael Idov.

La situation sanitaire a forcé l’annulation de la troisième édition du Festival du Film Politique de Carcassonne ; mais les organisateurs réfléchissent à des alternatives afin de maintenir cet événement incontournable. Première décision : la discussion avec le réalisateur Ken Loach (Moi, Daniel Blake ; Le vent se lève), maitre du genre du film politique est maintenue. Animée par la journaliste et fondatrice de Toute la culture, Yaël Hirsch, elle sera diffusée en direct sur le site du FIFP.

Des films cultes accessibles à la maison

La société de distribution et de production Shellac Films lance le 15 Janvier le Club Shellac, une plateforme de vidéo à la demande pour les adeptes du cinéma indépendant. Avec trois nouveaux films par semaine et un accès à des rencontres et des avant-premières, l’offre innovante de Shellac Films réinvente le rapport au cinéma. Les abonnés pourront accéder à un catalogue riche de films et documentaires indépendants internationaux comme les Milles et une Nuits de Miguel Gomes ou What You Gonna Do When the World’s on Fire? de Roberto Minervini, et bien d’autres.

Cette semaine, My Canal met en ligne L’Homme irrationnel de Woody Allen, l’histoire d’un professeur de philosophie dépressif qui va commencer à entretenir une relation avec une de ses élèves avec Joaquin Phoenix et Emma Stone. Sur OCS, c’est un autre film culte, Thelma et Louise de Ridley Scott qui sera disponible à partir du 17 Janvier. Deux femmes lassées de leur morne existence décident de partir en week-end sur les routes de l’Arkansas mais un événement tragique va faire basculer leur vie. Et parce qu’il y’en a pour tous les goûts, Disney + propose cette semaine de (re)découvrir le dessin animé à succès Coco où un petit garçon qui rêve de devenir guitariste dans une famille où la musique est interdite depuis quatre générations est propulsé au Pays des morts.

Visuels : ©FSJU