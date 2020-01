Les scénarios des films nominés aux Oscars accessibles

Si vous avez déjà vu certains des films nominés aux Oscars, vous vous régalerez sûrement à la lecture de leur scénario.

La course aux Oscars a bel et bien commencé. Si celle-ci peut paraître désagréable à certains critiques, il est amusant de voir qu’au fur et à mesure que la course se déplie, les évidences tombent. Depuis quelques temps, il est par exemple possible de télécharger les scénarios originaux de ces films, et cela en anglais. Le Joker, J’ai perdu mon corps, Toy Story 4, 1917, Parasite ou encore Us de Jordan Peele… Seulement, certains ne sont pas encore sortis en France ! C’est le cas du très attendu Jojo Rabbit, comédie anti-haine qui ne sortira que le 29 janvier 2020. Ce film est signé Taika Waititi, réalisateur néo-zélandais connu pour son sens de l’humour absurde et plein d’esprit (Vampires en toute intimité, À la poursuite de Ricky Baker et Thor : Ragnarok).

Alfred Hitchcock le disait :

?

C’est donc l’occasion d’observer des techniques d’écritures filmiques qui se rapprochent du théâtre, et de ré-imaginer l’atmosphère du film. C’est aussi l’occasion de créer un lien intime avec cet espace, et de se plonger dans le temps de pause par lequel l’actrice ou l’acteur entre dans son rôle. On peut aussi s’immerger dans nos moments favoris, désagréger le suspens, le dépecer, l’analyser, et puis aller revoir le film.

Visuel : Zoe david rigot