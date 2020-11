L’agenda cinéma et écrans de la semaine du 18 novembre

La semaine dernière était rythmée par les festivals de cinéma. Vous en avez profité et ça vous manque déjà ? Pas de panique cette semaine au programme le festival Format Court, des VOD, films et séries à visionner.

Le festival Format Court

La deuxième édition du Festival Format Court débute en ligne aujourd’hui jusqu’au 22 novembre. Cette année il est parrainé par Maïmouna Doucouré, la réalisatrice du long-métrage Mignonnes. Ce sera l’occasion de découvrir une sélection éclectique et internationale de 25 films. Au programme fictions, animations, films expérimentaux et documentaires visibles pendant 24h et en accès libre sur le site de Format Court. Pour ne rien rater c’est ici ou sur la page Facebook de l’événement.

Les sorties VOD :

Holidate de John Whitesell

Pour rester dans le thème des fêtes de fin d’année et vous accompagner durant ce confinement voici la comédie romantique parfaite. Deux célibataires endurcis qui détestent tous deux les grandes fêtes du calendrier se rencontrent lors d’un Noël désastreux. Ils se promettent de s’accompagner au fil du calendrier festif de l’année. C’est ainsi qu’ils se retrouvent à passer les plus grandes fêtes de l’année ensemble. Ce film est disponible sur Netflix.

Divorce Club de Michaël Youn

On reste du coté de la comédie romantique avec ce film. Un bon moyen de garder humour et bonne humeur en ces temps durs. Ben, éperdument amoureux découvre en public que sa femme le trompe. Abattu et humilié il peine à remonter la pente. Il retrouve un ancien ami à lui Patrick également divorcé. Ben, Patrick et quelques autres divorcés retrouvent les plaisirs du célibat. C’est ainsi que les premières règles du « Divorce Club » voient le jour.

Été 85 de Ozon

Été 85, c’est une histoire d’amour poignante entre deux jeunes garçons. C’est un long métrage dramatique qui mêle l’amour et la mort. Cet été là, Alexis 16 ans est sauvé héroïquement du naufrage par David lors d’une sortie en mer sur la côte normande. Pour Alexis, c’est l’amitié de ses rêves. Ce film sélectionné au festival de Canne en 2020 est désormais disponible en VOD et dvd.

Hold-up de Pierre Barnérias

Vous en avez sûrement entendu parlé ces derniers jours. Le documentaire du journaliste Pierre Barnérias sortie le mercredi 11 novembre 2020 sur la plateforme Vimeo fait scandale. Au coeur du sujet : la gestion de la crise du Covid-19 pointant du doigt les plus hautes instances publiques. Ce documentaire va de la critique gouvernementale à l’hypothèse d’un complot global.

« A terme et dans un souci de diffuser ce film citoyen au plus grand nombre, TPROD & Tomawak s’engagent à mettre ce film en accès libre sur différentes plateformes web. » a déclaré la production dans un communiqué de presse.

Lucky Strike de Kim Yong-hoon

Ce premier film du réalisateur coréen Kim Yong-hoon sortie dans les salles l’été dernier est désormais disponible en VOD et dvd. Ce thriller coréen nous dévoile une demi-douzaine de personnages qui tournent autour d’un sac Louis Vuitton rempli de billets. Au programme, des destins bouleversés, des arnaques, trahisons et meurtres. Un film fort en rebondissements.

Les films rares de la cinémathèque Henri

Ce mois-ci la cinémathèque française en ligne nous dévoile un best of d’American Fringe, une programmation de films représentatifs du cinéma américain contemporain underground ou indépendant. Du 13 au 20 novembre à chaque jour un film à découvrir. Voici quelques exemples

195 Lewis

À New York, un groupe d’amies évoluent dans un milieu noir, queer et polyamoureux. Une série en cinq épisodes sur le thème d’une relation ouverte.

Men Go to Battle

Durant l’automne 1861, au début de la guerre de Sécession, deux frères luttent pour conserver leur propriété dans la campagne du Kentucky.

Coté série :

The Crown

Il y a quelques jours la saison 4 de la série américano-britannique The Crown est sortie sur Netflix. L’occasion de découvrir cette série qui retrace la vie de la reine Elizabeth II. Cette nouvelle saison marque l’entrée de Lady Di dans la famille royale britannique.

Visuel : ©Affiche du film