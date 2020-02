Agenda cinéma de la semaine du 19 février

Cette semaine en cinéma, il y a surtout du drame, de la politique, du documentaire mais aussi quelques très belles surprises…

On ne pouvait pas ne pas parler de L’Appel de la forêt dont on voit les affiches partout, et dont l’histoire est inspirée du roman The Call of the Wild de Jack London. Avec Harrison Ford et Omar Sy… mais ce qui nous attend finalement est l’histoire de Buck, un chien au grand cœur. Celui-ci est arraché à sa maison en Californie et se retrouve enrôlé comme chien de traîneau dans les étendues sauvages du Yukon canadien pendant la ruée vers l’or des années 1890 ! Buck va devoir s’adapter et lutter pour survivre dans ce lieu hostile… et le public devra s’habituer aux images de synthèse !

On ne pouvait pas ne pas parler non plus du Cas Richard Jewell, le nouveau film de Clint Eastwood, inspiré d’une histoire vraie. En 1996, Richard Jewell fait partie de l’équipe chargée de la sécurité des Jeux d’Atlanta. Il est l’un des premiers à alerter de la présence d’une bombe mais il se retrouve bientôt suspecté de terrorisme… L’acteur principal est incroyable, le film ne laisse aucun moment de répis.

Voilà pour les deux superproductions de la semaine. Il reste maintenant quelques pépites.

Lettre à Franco d’Alejandro Amenábar



Nous voilà en Espagne, en plein été 1936. Le célèbre écrivain Miguel de Unamuno décide de soutenir publiquement la rébellion militaire avec la conviction qu’elle va rétablir l’ordre. Pendant ce temps, fort de ses succès militaires, le général Francisco Franco prend les rênes de l’insurrection… Alors que les incarcérations d’opposants se multiplient, Miguel de Unamuno se rend compte que l’ascension de Franco au pouvoir est devenue inéluctable.

Sortilège (Tlamess), d’Ala Eddine Slim



Un jeune soldat arpente le désert tunisien avec ses acolytes lorsqu’on l’informe du décès de sa mère. Il se prend à errer en ville, dans quelques paysages étonnants, et entre dans une forêt mystérieuse… C’est un film étrange, frôlant le fantastique et pourtant très ancré dans le réel contemporain tunisien, un film novateur dont le mode de narration surprend toutes nos attentes… Lire notre critique ici.

Wet Season d’Anthony Chen



Une professeure de chinois voit sa vie personnelle et professionnelle se désagréger. Alors qu’elle tente sans succès d’avoir un enfant, elle rencontre un jeune étudiant et va reprendre sa vie en main… avec une grande sensibilité, Anthony Chen explore les sujets familiaux dans la ville de Singapour, sous la pluie, et nous offre un film très touchant.

Tout peut changer, Et si les femmes comptaient à Hollywood ?, de Tom Denahue



Un documentaire qui explore enfin l’une des aberrations de l’industrie du cinéma américain : la sous-représentation des femmes à Hollywood. Le réalisateur Tom Donahue met en avant des décennies de discrimination à l’égard des femmes derrière et devant la caméra, grâce à une méthode inédite d’étude des données chiffrées, avec, à l’appui, des centaines de témoignages accablants. Un documentaire actuel et immanquable, qui sort à point après la cérémonie des Oscars…

Bébert et l’omnibus d’Yves Robert restauré !

Cette belle comédie de 1963 peut enfin être ré-appréciée dans les salles de cinéma ! Une occasion d’aller au cinéma en famille : l’espiègle Bébert échappe à la vigilance de son grand frère dans les rues de la capitale. Perdu, il va vivre une nuit mémorable dans un train de banlieue…

Avec Martin Lartigue (La guerre des boutons !), Jacques Higelin et Michel Serrault !

Et puis… Parasite de Bong Joon-ho, version noir et blanc

Le film gagnant aux Oscars se refait une beauté en explorant une facette en noir et blanc de lui-même ! C’est l’occasion de le revoir ou de le découvrir sous un nouveau jour !

Critique Toute La Culture ici.

Bonne semaine au cinéma !

Visuel : Affiche originale Bébert et l’omnibus.