L’agenda culture de la semaine du 17 août

Cette semaine dans votre programme culture, du théâtre et de la danse, mais aussi de quoi vous rafraîchir dans les salles obscures ou avec de la musique au grand air.

Parvis en scène à l’IMA : Yalla Bye de Clea Petrolesi et Raymond Hosny

Tout l’été, retrouvez une programmation théâtrale sur le parvis de l’Institut du monde arabe, gratuitement et en plein air. On vous en parlait, Dans la solitude des champs de coton de Koltès a ouvert le bal avec une magnifique mise en scène de Roland Auzet. Cette semaine, retrouvez Yalla Bye de et avec Clea Petrolesi et Raymond Hosny, où tout deux partagent leur vision du Liban. Elle l’a choisi comme destination de vacances alors que fuit le pays vers la France pour échapper à la guerre. Entre leçon d’histoire et confrontation des aspirations de chacun, Yalla Bye est une belle promesse, en écho au contexte actuel de la crise libanaise.

Le Ciné Music Festival

Si les concerts vous manquent, nous avons trouvé LE bon plan du mois d’août ! Faute de pouvoir aller apprécier la musique en live pendant encore quelques mois, grâce au Ciné Music Festival, vous pourrez aller voir ou revoir vos artistes favoris dans les salles CGR et Kinepolis de toute la France. Organisé pour la première fois cette année du 5 au 21 août, ce festival rediffuse des concerts mythiques sur grand écran : pour les nostalgiques, c’est l’occasion de voir Amy Winehouse, The Cure ou encore Imagine Lennon, mais aussi Clara Luciani, Eddy de Pretto, Mika et bien d’autres…

Sakîna au Square Kellerman

Le mercredi 19 août, Alexia Traore, plasticienne et danseuse, offrira une performance de danse contemporaine, arts visuels en direct et musique vivante, accompagnée des chants de Bouabdellah Khelifi. S’imprégnant de son environnement pour réaliser sa chorégraphie, elle interroge la notion de passage avec l’initiation, le deuil et la renaissance, et utilise d’anciennes affiches pour créer un dialogue entre corps et matière.

Festival Classique au Vert

Le Festival Classique au Vert revient à partir du 15 août jusqu’au 19 septembre 2020 au coeur du Parc Floral de Paris. Classique au Vert invite les acteurs de musique classique ainsi que les profanes à venir profiter de bons airs musicaux et du beau temps auprès d’artistes renommés et en passe de le devenir. Retrouvez cette semaine un concert en plein air de Diana Tishchenko et José Gallardo.

Lettres jamais écrites au CHRS Pyrénées Emmaüs Solidarité

Mi-réalité, mi-fiction, de spectacle d’Estelle Savasta met en scène une correspondance entre une élève et un auteur. « Écrire la lettre que vous n’avez jamais écrite » : c’est la consigne donnée aux élèves d’une classe de seconde dans laquelle elle s’est installée en résidence pendant un an. Chaque lettre a ensuite été confiée à un auteur/une autrice différent.e à qui il a été demandé de répondre comme s’il/elle était le destinataire de cette lettre, créant ainsi un dialogue bouleversant et inattendu.

Visuel : Affiche Festival Classique au Vert