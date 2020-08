Une soirée au Ciné Music Festival

La musique live vous manque ? Nous avons trouvé la solution en ce mois d’août peu ordinaire privé de festivals et de concerts en plein air. Du 7 au 23 août Le Ciné Music Festival vous permet de voir des concerts live ou des documentaires musicaux projetés au cinéma. Zoom sur la soirée du 14 août au cinéma CGR Paris Lilas.

17h30 Imagine Lennon

Ici, il s’agit plus d’un film documentaire en musique que d’un concert mais c’est tout aussi agréable. Retrouver le génie de John Lennon accompagné de sa muse Yoko Ono. Les voir vivre et faire des choses insensées sur fond de musique de John Lennon : on ne voit pas le temps passer. On apprécie chaque minute et on se délecte de ce couple peu ordinaire. Bien évidemment, la musique est omniprésente, elle rythme et porte ce film. On se laisse volontiers emmener par ses délicieuses notes.

19h45 Amy Winehouse

Tous les fans d’Amy Winehouse ont beaucoup lu et vu d’images d’elle, à commencer par le documentaire Amy sorti en 2015. Mais ici c’est plus que ça, c’est sa musique qui parle. Une heure de concert en tête à tête avec l’artiste lors des Eurockéennes de Belfort de 2007. Car qui parlera mieux d’Amy que sa musique ? Certes, un concert en retransmission cinématographique n’a rien à voir avec un concert en live et pourtant l’émotion traverse l’écran. De chanson en chanson on retombe amoureux de la voix et du groove d’Amy Winehouse. L’heure passe bien trop rapidement, on en voudrait encore.

Et ce n’est pas fini, le Ciné Music Festival continue jusqu’au 24 août. Vous pouvez vous renseigner ici https://www.cgrcinemas.fr/cine-music-festival/ et réserver vos places pour Vanessa Paradis, Sting, Angèle, Mika, Clara Luciani et bien d’autres encore.

Parce qu’à vous aussi la musique vous manque. Parce que vous avez déjà vu ces fameux concerts en live. Parce ces artistes ont marqué votre vie avec leurs chansons. Peu importe la raison finalement, la musique n’a pas besoin d’excuses ou de justifications pour résonner en nous ou dans une salle de cinéma.

Visuel : affiche de l’événement