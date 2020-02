Canneséries 2020 : la programmation est dévoilée

De retour pour une troisième édition, le tout jeune Festival International de Cannes des Séries se déroulera du 27 mars au 1er avril 2020 au Palais des Festivals. À un mois de l’ouverture, le programme est annoncé.

Le jury de cette nouvelle édition sera présidé par Gale Anne Hurd, productrice et scénariste américaine, célèbre notamment pour la saga Terminator et la série The Walking Dead. Elle sera épaulée par le réalisateur israélien Tawfik Abu Wael (Soif, 2004), le compositeur américain Stewart Copeland (B.O. de Desperate Housewives), la comédienne de Dix pour Cents Camille Cottin, l’acteur britannico-rwandais Ncuti Gatwa vu dans Sex Education et de l’actrice néerlandaise Katja Herbers jouant Kristen Bouchard dans la série Evil.

Le jury compétition séries courtes est quant à lui composé de l’actrice américaine Erin Moriarty (Jessica Jones) et du réalisateur français Timothée Hochet connu pour la série Calls. Et l’acteur américain Jamie Bamber vu dans la série Battlestar Galactica.

David Hasselhoff est l’invité d’honneur de cette année et Franck Gastambide sera maître de cérémonie de la cérémonie de clôture.

Parmi les séries hors compétition, il y a du beau monde avec notamment The Walking Dead, Valide? ou encore Le Bureau des Légendes. Et les acteurs français sont à l’honneur pour cette édition car entre autres Alix Poisson, Lucien Jean-Baptiste (Il a déjà tes yeux) et Stéphane Blancafort (Tandem) seront présents.

Les séries en compétition officielle

257 Reasons to live – Russie

Atlantic Crossing – Norvège

Dignity – Chili, Allemagne

Kidnapping – Danemark

Losing Alice – Israël

Man in Room 301 – Finlande

Partisan – Suède

The Grave – Israël

Top Dog – Suède

Trying – Royaume-Uni

Toutes les informations sont à retrouver sur le site officiel de l’évènement.

Visuel : © Affiche officielle