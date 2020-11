L’Oxford Dictionary : Covid-19, WHF, BLM, Cancel culture et QAnon pour résumer 2020

Chaque année le dictionnaire britannique Oxford définit l’année écoulée par un seul et unique mot. Ce ne sera pas le cas pour 2020 désigné par les termes Covid-19, WHF, Black lives Matter, Cancel culture et QAnon qui ont rythmés cette année.

Cette année mouvementée a connu une multitude d’événements conduisant à une émergence de nouveaux termes employés. Ainsi le choix d’un mot pour résumer ces douze derniers mois ne fut pas chose facile pour les membres du dictionnaire britannique Oxford. « Avec tout ce qui s’est passé tout au long de 2020, nous avons conclu que cette année ne pouvait pas être résumée par un seul «mot de l’année» » indique le dictionnaire sur son compte Twitter ce lundi 23 novembre.

OXFORD WORD OF THE YEAR 2020:

With everything that has happened throughout 2020, we concluded that this year could not be summarized by one single “Word of the Year”.

Download our Words of an Unprecedented Year report for the full story. #WOTY2020

— Oxford Languages (@OxLanguages) November 22, 2020