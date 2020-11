L’agenda ciné du 25 novembre

Si vous n’avez pas d’idée et que vous avez envie de cinéma, aucun problème. Malgré la crise sanitaire que l’on connaît tous, le cinéma n’est pas entièrement à l’arrêt. Beaucoup de festivals cinématographiques réalisent leur édition annuelle en ligne. Si l’ambiance n’est pas aussi chaleureuse que celle d’une véritable salle de projection, il faut noter que ces éditions dématérialisées ont l’avantage d’être gratuites et accessibles à tous. Un petit tour d’horizon de ce que vous pouvez voir cette semaine, et il y a du contenu !

Le Festival des 3 Continents (en ligne)

Depuis 1979 le Festival des 3 Continents s’atèle à faire découvrir le cinéma d’Amérique latine, d’Afrique et d’Asie. Cette année le festival propose une programmation toujours aussi qualitative comme vous pouvez le voir avec le film Eyimofe . Pour cette édition 2020, l’évènement propose au public des séances en ligne gratuites pour redécouvrir les meilleurs films des 10 dernières éditions. De plus vous pourrez assister à la projection de deux films de la sélection officielle de 2020 ! Une séance est programmée par jour depuis le 20 novembre et ce jusqu’au 29 novembre. Exceptions faites des journées de samedi et dimanche où non pas une mais deux séances sont programmées ! Les places étant limitées, il est nécessaire de réserver 24h à l’avance. Découvrez la programmation de ses séances en lignes gratuites intitulées « La Maison et le monde : l’échappée des 3 Continents » ici .

Festival Films Femmes Méditerranée (en ligne)

Le festival cinématographique qui met en lumière des femmes issues des pays méditerranéens se déroule d’habitude à Marseille. Pour cette 15ème édition, il s’associe à la plateforme de streaming UniversCiné. Les 9 films qui composent la programmation 2020 sont disponibles en location gratuite sur la plateforme jusqu’au 26 novembre ! Donc n’attendez pas plus longtemps pour aller découvrir ces films ! Cette 15ème édition se place sous l’idée d’utopie. Le communiqué des organisateurs reprend la formule de Paul Ricoeur « L’utopie fonctionne à ciel ouvert ». Le positif et la confiance dans le futur sont donc au programme, et il faut avouer qu’en ces temps moroses, c’est bien appréciable. Tout les informations et la programmation sont à retrouver sur le site officiel ici .

Festival international du Film d’éducation (en ligne)

Depuis 15 ans maintenant se tient à Évreux un festival cinématographique qui abordent les grandes problématiques de l’enfance et de la jeunesse. Les court-métrages, longs-métrages, documentaires ou encore films d’animation, s’adressent à un très large public. L’idée est de parler d’éducation, d’apprentissage à travers le cinéma. La 16ème édition se déroule entièrement sur Vimeo à cette adresse , les 41 films qui composent la sélection y sont disponibles jusqu’au 6 décembre. L’offre est importante et si vous devez faire un choix par manque de temps, les métrages sont classés par thématiques ici . Découvrez maintenant la bande annonce de la 16ème édition du Festival international du Film d’éducation !

Festival du film Israélien de Paris (en ligne)

Du 25 au 29 novembre vous pouvez découvrir la programmation de la 20ème édition du Festival du film Israélien depuis chez vous ! Plus besoin de se rendre à la capitale, le cinéma israélien vient chez vous avec la plateforme 25e heure disponible à cette adresse . Le festival rend notamment hommage au chanteur Arik Einstein avec une biographie musicale. Comme toujours la programmation réserve d’excellentes surprises !

Visuel : Affiche du Festival du film Israélien