Les lieux culturels devraient progressivement réouvrir.

Le président a annoncé un assouplissement des mesures du confinement ce Mardi 24 novembre au soir. Les lieux culturels pourront réouvrir les uns après les autres durant un déconfinement progressif en trois étapes. Trois dates clés à retenir : le 28 novembre, le 15 décembre et le 20 janvier 2021. Un soulagement pour le monde de la culture.

Les librairies, bibliothèques et disquaires

Les premières mesures prennent effet ce samedi 28 novembre au matin. Les librairies, bibliothèques et disquaires sont les premiers lieux culturels à lever le rideau. Un souffle d’espoir pour le monde culturel fortement impacté par la crise sanitaire. L’attente aura été longue et difficile pour ces établissements qualifiés de « petits commerces » mais il seront désormais autorisés à ouvrir jusqu’à 21h, et selon des « protocoles sanitaires stricts ».

Les salles de spectacles, théâtres, cinémas et musées

La deuxième étape du calendrier de déconfinement prend effet le 15 décembre. Elle est rythmée par la réouverture des salles de spectacles, théâtres, cinémas et musées. Le déconfinement est levé et remplacé par un couvre feu de 21 heures à 7 heures du matin. Pour permettre de maintenir les séances de cinéma de 20 heures la mise en place d’un système d’horodatage sera permis. «Le ticket donnera l’heure à laquelle vous êtes entré dans la salle. Même si vous avez dépassé l’heure du couvre-feu, il vous permettra de rentrer chez vous sans être inquiété. Le billet servira d’attestation en cas de contrôle.» a annoncé au Figaro Marc-Olivier Sebbag le le secrétaire général de la fédération nationale des cinémas français (FNCF). Ce système d’horodatage est également adapté pour le théâtre nous a fait savoir la députée Aurore Bergé sur son compte Twitter.

Votre ticket de cinéma ou votre place au théâtre feront foi permettant d'avoir des représentations le soir et de rentrer post couvre feu. C'était une demande, légitime, du secteur culturel portée avec @R_Bachelot.

Ces nouvelles mesures sont un bol d’air frais pour les professionnels du spectacle et du septième art. Mais elles prendront effet si et seulement si les 5 000 cas de contaminations ne sont pas dépassées le 15 décembre.

Le chef de l’Etat a exprimé son soutien aux acteurs de la culture durant son allocution : « Nous soutenons tous les acteurs de la culture qui ont tenu, innové, su trouver de nouveaux publics dans ce contexte si difficile(…)Nous avons besoin d’eux (…) La culture est essentielle à notre vie de citoyennes et citoyens”. »

Les restaurants et bars

Malheureusement les restaurants et bars ne rouvriront pas avant le 20 janvier 2021. Si à ce stade le gouvernement estime que la situation le permet, alors les restaurants bars pourront remonter le rideau. Une décision qui rime avec punition pour ces grands oubliés. Fermés depuis le 30 octobre c’est un coup dur pour les restaurateurs qui ne manquent pas d’exprimer leur colère et mécontentement.

Visuel : ©By Kremlin.ru/Wikimedia